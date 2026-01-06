跨年夜衝陽明山 年輕人冷到受不了 竟打119送急診

寒流來襲，全台低溫恐跌破5度，不論外出還是待在室內，都必須做好防寒保暖，振興急診重症醫學部主任田知學分享案例，曾有年輕人在跨年夜騎車上陽明山，結果因為太冷出現低體溫症，血壓、心跳全都異常，最後冷到無法自行騎車下山，急忙向119求救。

田知學近日在臉書分享讓人印象深刻的患者，她指出曾有一年的跨年夜，有年輕人騎車上陽明山看夜景，結果沒提前做好保暖措施，不只出現低體溫症，連血壓、心跳都出現異常，最後冷到無法自行騎車下山，向119求救後被送到急診室去，讓當天的值班人員都感到很傻眼，但仍有妥善照顧該名無任何特殊慢性病史的年輕人。

田知學提醒，氣溫轉變或驟降時，就算只是短暫出門，也應該要穿著保暖，並隨時補充熱量與水分，尤其有慢性病史、年長、免疫力低下的民眾，更要避免獨自外出遠行，若沒有必要，最好還是待在溫暖的家中。

強烈大陸冷氣團今（6）日起南下，中央氣象署已針對全台18縣市發布低溫特報，其中北北基桃為橙色燈號，低溫可能下探6度；氣象專家吳德榮表示，這波冷空氣水氣不多，晴朗穩定的天氣會導致輻射冷卻效應增強，至周六（10日）為止清晨低溫可能跌破5度，冷空氣將發展為入冬以來首波寒流，尤其日夜溫差會很明顯，請民眾注意身體狀況，外出攜帶衣物備用。

