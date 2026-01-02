跨年夜襲擊！菲律賓2名歹徒向人群投擲手榴彈 造成22人受傷

菲律賓南部的北哥打巴托省（North Cotabato）在迎接2026年元旦之際發生暴力襲擊事件。兩名共乘機車的歹徒於週三深夜（跨年夜），向正在路邊慶祝新年的人群投擲一枚手榴彈，造成至少22人受傷。受害者中包含多名未成年人，已分別送往多家醫院救治。目前尚未釐清這起襲擊的具體動機。

菲律賓兩名騎乘機車的歹徒向人群丟擲手榴彈。（圖／翻攝《央視新聞》）

根據《菲律賓通訊社（PNA）》及《菲律賓星報（The Philippine Star）》報導，這起襲擊發生在馬塔蘭鎮（Matalam）達拉皮坦村（Barangay Dalapitan）的高速公路旁。事發時，當地居民正聚集燃放煙火慶祝新年。目擊者指出，兩名機車騎士在接近人群後突然投擲手榴彈，隨後迅速逃離現場。手榴彈爆炸擊中多人。傷者多為腿部受傷，已被送往醫院接受治療。

警方已展開追捕行動，並加強了當地安保部署。北哥打巴托省省長門多薩（Emmylou Taliño-Mendoza）對此強烈譴責，直指暴力在該省沒有立足之地，並承諾省政府將全額負擔受害者的醫療費用。

目前警方尚未釐清這起襲擊的具體動機。兩名嫌犯仍在逃。索科斯克薩爾根（Soccsksargen）地區警察總長阿迪恩特（Arnold Ardiente）已下令情報部門介入，協助馬塔蘭警方調查。

