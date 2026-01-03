跨年夜變人間煉獄！瑞士地下酒吧大火「釀40死、119傷」 檢揭起火原因

[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導

瑞士知名滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）一間酒吧在跨年夜凌晨發生重大火災，造成至少40人死亡、119人受傷，成為瑞士近年最嚴重的公共場所火災之一。由於部分傷者傷勢極為嚴重，官方坦言死亡與傷亡人數仍可能變動，事件震驚歐洲各界。

瑞士知名滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）一間酒吧在跨年夜凌晨發生重大火災。（圖／翻攝自X）

綜合外媒報導，火災發生在地下的「星座酒吧（Le Constellation）」，當時現場正舉行跨年派對。檢方初步研判，起火點可能與慶祝儀式中使用的「噴泉蠟燭」（fountain candles）或固定在香檳瓶上的煙火棒有關。有目擊者向媒體描述，當時有人將點燃的蠟燭高舉，距離天花板極近，火勢隨後迅速失控。

瓦萊邦檢察官Beatrice Pilloud指出，「一切跡象都顯示，火是從那些燃燒的蠟燭開始的」，但目前仍需進一步鑑定。調查人員也正釐清天花板使用的隔熱泡棉是否助長火勢蔓延，並評估是否涉及人為疏忽，後續不排除追究刑事責任。

倖存者回憶，火災發生後天花板幾乎瞬間燃燒並崩塌，密閉空間內出現類似「閃燃」的爆炸性引燃現象，火勢在極短時間內全面蔓延。由於酒吧位於地下室，逃生出口狹窄，群眾驚慌推擠，有人甚至打破窗戶試圖逃生，現場宛如人間煉獄。

瑞士瓦萊邦首長Mathias Reynard表示，目前仍有許多傷者「正在為生命奮戰」，約50名重傷患已被轉送至德國、法國等歐洲國家的專業燒燙傷治療中心。由於遺體受損嚴重，身分辨識工作被形容為「艱鉅且令人心碎的任務」，可能需要數週才能完成，目前已確認的傷者包含瑞士、法國、義大利等多國人士。

