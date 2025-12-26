跨年夜變天濕又冷 天氣粉專示警：元旦後恐迎寒流級降溫

大陸冷氣團今（27）日起逐漸減弱，週末各地氣溫略回升，但仍需留意日夜溫差與清晨低溫。值得關注的是，好天氣僅維持到下週二，跨年夜（31日）受東北季風增強影響，北部及東部將轉為陰雨天，明年一月上旬更不排除有「寒流」等級強冷空氣南下。

中央氣象署指出，今天清晨各地低溫約12至16度，局部地區可能再低1至2度，白天高溫略回升，北部及宜花約18至20度，中南部及台東可達22至26度。不過中南部日夜溫差明顯，早出晚歸仍需適時添衣，以免受寒。離島天氣：澎湖多雲時晴，17至20度，金門晴時多雲，11至18度，馬祖多雲時陰，10至14度。

降雨方面，水氣逐漸減少，但桃園以北、東半部及恆春半島仍有局部短暫雨，新竹以南山區與清晨的中北部地區也有零星降雨。氣象署提醒，若溫度與水氣條件配合，中部以北、宜蘭、花蓮3000公尺以上高山，仍有零星降雪、冰霰或結冰機率，登山活動需注意路況安全。

週日回溫有限 夜間仍有低溫風險

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」補充，到了週日（28日）環境轉為偏東風，整體氣溫稍暖和，但西半部及空曠地區受「輻射冷卻」影響，夜間清晨仍有12至15度的低溫。

至於下週一、二（29、30日），全台天氣更加穩定舒適。北部東部高溫回升至23度，西半部高溫更可達24至28度。專家特別提醒，西半部日夜溫差可能超過10度，清晨局部低溫僅13至16度，溫差變化劇烈，對心血管負荷較大。

跨年前後轉濕冷

針對民眾關心的跨年天氣，氣象粉專指出，跨年當天（31日）受東北季風增強影響，中午起水氣增多，北部及東部將轉為陰雨綿綿的天氣，但更需留意的是後續冷空氣強度預報，1月2日有機會再次達到大陸冷氣團等級。

最後，天氣粉專也預估，1月上旬（約下下週一至週三）有預報模式顯示，可能達「寒流」等級，屆時嘉義及花蓮以北低溫恐下探10度以下，且配合水氣，中部以北山區有再度降雪可能，但預報時間較長，實際強度仍需持續追蹤觀察。