跨年夜變天！元旦冷氣團接棒急凍 迎曙光「這地區」機率大

生活中心／林昀萱報導

元旦迎接曙光，專家指出中南部短暫見到的機會最大。（資料照／觀光局提供）

今（31）日就是2025年的最後一天，準備好迎接2026年了嗎？氣象專家林得恩指出，2026年的第1道曙光，對許多人而言不只是日出的瞬間，更是象徵新一年的開端與期待，元旦中南部短暫見到曙光的機會最大；新竹以北、花蓮以北與恆春半島地區機率全台最小。

林得恩在臉書粉絲專頁「林老師氣象站」指出，元旦當天天氣的走向成為是否能看到曙光的重要關鍵。根據今晨歐洲ECMWF及美國AIGFS數值模式模擬結果，元旦清晨受東北季風增強影響，台灣北部和東北部地區不但氣溫轉為涼冷；環境水氣亦同步增加，新竹以北、花蓮以北與恆春半島地區也都有局部短暫雨的不穩定天氣現象，要想看到元旦曙光的機會應該是全臺最小的。

2026年第一道曙光在中南部最有機會見到。（圖／林老師氣象站）

另一方面，東部外海雲量偏多，雲層容易堆積，也會直接壓縮到元旦曙光露臉的空間；相較之下，中南部地區多為多雲時晴天氣，若雲層破口出現，短暫見到曙光的機會最大。

