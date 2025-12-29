跨年夜變天！恐下雨又轉冷 專家：低溫下探「這數字」

即時中心／温芸萱報導

天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，明起東北季風增強，北部與東部水氣增加，跨年夜桃園以北及宜蘭有短暫陣雨，外出跨年須攜帶雨具。氣溫方面，北部白天高溫將跌破20度，中南部約23至26度，但夜間受輻射冷卻影響，局部低溫下探14至16度。元旦後冷空氣再增強，週四深夜至週五清晨將迎來冷氣團，北部及西半部空曠地區低溫恐降至11至13度，近山區更可能出現接近5度低溫。

天氣風險公司天氣分析師薛皓天今日在臉書指出，台灣天氣即將出現明顯轉變，隨著東北季風增強，跨年夜北、東部降雨機率提高，元旦起冷空氣再升級，1月將有多波冷氣團南下。

跨年夜台灣雲雨圖。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk臉書）

薛皓天表示，今天天氣主要受高壓迴流偏東風影響，北部及東部為陰時多雲天氣，迎風面沿海及山區有局部短暫陣雨；新竹以南及台東則以多雲到晴為主。氣溫方面，北部與東北部全天約17至22度，中部高溫約23至25度，南部高溫可達25至27度，中南部白天較為溫暖，但夜間因輻射冷卻，局部低溫可能下探14至16度。

進入今年最後兩天，薛皓天直指，東北季風明顯增強，苗栗以北與宜蘭轉為陰雨天氣，花東地區雲量偏多，偶有短暫陣雨，台中以南則仍維持多雲到晴。31日降雨最為明顯，北海岸至宜蘭及北部山區局部恐出現較大雨勢，跨年夜桃園以北與宜蘭都有下雨機率。氣溫也會逐日下降，北部高溫將跌破20度，中部以南約23至26度，夜間仍有14至16度低溫。

跨年夜亞洲氣溫圖。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk臉書）

進入元旦後，冷空氣再度增強。薛皓天推測，1月1日苗栗以北及東部仍偏涼且有短暫降雨，中南部多雲時晴；北部高溫持續在20度以下。到了週四深夜至週五清晨，冷氣團影響最為明顯，北部空曠及近山區低溫下探11至13度，市區約13至15度，西半部空曠地區也有11至13度低溫。

他分析，週五受大陸冷氣團影響，屬於乾冷型態，白天中北部高溫僅約15度，中南部約17至23度，各地偏冷且有寒意，夜間至清晨仍可能出現11至13度低溫，近山區甚至可能降至5度左右。雖然預報顯示有觸及寒流門檻的機會，但仍須觀察後續變化。

駔後，薛皓天提醒，本週正式邁入2026年後，1月上旬大致維持東北季風環境，冷空氣南下頻繁，除了本週末冷氣團，下週中後期恐再有一波強冷空氣報到，強度不排除接近強烈大陸冷氣團等級，民眾務必提前做好防寒準備。

