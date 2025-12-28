跨年夜變天！恐有10天以上寒流 元旦曙光機率曝光

受到天氣影響，北台灣要看到元旦日出恐怕不容易。（圖／pexels）





中央氣象署表示，今、明（28日、29日）兩天北部及東北部氣溫回升，各地早晚天氣仍較涼，到了跨年期間又有一波冷空氣；氣象專家提醒，這波冷空氣在元旦後可能會維持10天以上，強度也有機會達寒流等級，需要特別追蹤關注。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今日全台天氣回暖，這樣的好天氣會維持到跨年前，週二（30日）起東北季風增強，氣溫開始下降，不過最關鍵的天氣變化將發生在週三（31日）跨年夜，強度不排除達到大陸冷氣團等級，跨年夜倒數時各地低溫15-17度，且伴隨水氣影響，北部與東半部將呈現濕冷狀態。

天氣風險說明，2026年的第一天冷空氣將達到最強，北部與東半部因雲層厚實且有局部降雨，見到元旦日出的機率較低；中南部與台東地區見到曙光的機率較高，但清晨氣溫極低，部分平地低溫可能下探14至15度，元旦後仍會持續寒冷。

氣象專家林得恩則指出，2026年1月上旬，幾乎天天都是涼冷，尤其是1月6日至1月8日期間，降溫最為顯著、降幅最為劇烈。整體來看，2026元旦過後，強冷空氣開始南下，維持時間至少10天或以上，強度也有機會達寒流等級，需要特別追蹤關注。

