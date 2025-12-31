跨年夜變調！高雄三民區放鞭炮起口角 50歲男亮槍射傷2人

高雄市三民區跨年夜發生槍擊案，造成2人受傷送醫。（翻攝畫面）

高雄跨年夜驚傳槍擊事件。12月31日深夜11時30分許，三民區天祥路、鼎金後巷一帶，因燃放鞭炮引發口角衝突，50歲劉姓男子竟涉嫌當街亮槍射擊，造成47歲田姓男子胸部及小腿中彈，另名47歲黃姓女子手指遭子彈擦傷，2人緊急送醫救治，警方隨後逮捕劉男，起獲涉案槍枝，全案正進一步偵辦中。

警方調查，案發當晚劉姓男子搭車抵達上述地點，下車後見田男、黃女等6、7人於路邊施放跨年鞭炮，因不滿深夜噪音出言制止，雙方隨即爆發口角。有現場民眾質疑劉男憑什麼干涉，爭執情緒升高後，劉男突然掏出手槍，朝人群方向開槍。

只是放鞭炮 為何演變成街頭槍擊？

槍聲響起後，現場民眾四散躲避，田男遭子彈擊中胸部與小腿倒地，黃女右手食指被流彈擦傷。由於現場同時仍有鞭炮聲，場面一度混亂，有目擊者指出，槍手曾追逐被害人開槍，被害人一度躲在路旁車輛旁避難。

消防局表示，12月31日23時38分接獲報案，派遣救護人員到場，確認2名傷者後立即送往高雄榮總醫院救治，其中黃女傷勢無礙，田男意識清楚但仍需進一步治療。

警方獲報後迅速封鎖現場展開搜查，不久在附近發現劉姓男子，並於路邊起獲其丟棄的手槍，當場將人逮捕。初步了解，劉男疑持改造手槍犯案，警方已依殺人未遂及違反槍砲彈藥刀械管制條例將其移送高雄地檢署偵辦，後續將追查槍枝來源及完整犯案動機。

