跨年夜轉運大法！小孟老師：準備2026元現金或童軍繩

2025年剩下最後幾天，2026年為赤馬年，迎上「赤馬紅羊劫」，60年罕見一遇。小孟老師分享開財運大法、愛情桃花轉運法、健康轉運法等，並建議選擇一個做效果最強。

小孟老師指出，跨年夜準備好「2026元現金」或「童軍繩」可旺財旺福一整年 。（示意圖／pexels）

小孟老師在「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」臉書粉專分享，「開財運大法」即在跨年當天準備2026元的錢，代表2026年，在跨年倒數時抓著2026元冥想鈔票掉滿地，就能在2026年大發八方財。而「愛情桃花轉運法」則要在跨年前準備一張咖啡色色紙，在色紙裡畫一個圓，咖啡色為馬年開運色。原因為馬為咖啡色，圓代表正緣，只要在跨年倒數時，握著圓圈色紙，再冥想一大堆玫瑰花，就能在2026找到正緣。

至於「健康轉運法」，小孟老師說明，想要求健康的人，可以在跨年前準備一罐礦泉水，在礦泉水外綁一條白線代表純白潔淨之水，倒數時握著礦泉水，冥想天使前來，就能得到大天使拉斐爾的加持，之後再喝下就能好運連連，身體得到紓緩。

小孟老師也提供最簡易的方法，由於2026為馬年，馬很粗壯又有韁繩，因此可以準備一條童軍繩象徵韁繩。在跨年倒數時搖晃一下手上的童軍繩，讓金馬上身，全身上下充滿財氣，完成後童軍繩子可以放在家裡任何地方。最後，小孟老師提醒，若比較貪心3個都要，請3個方法同時做，但建議做1個效果比較強。

