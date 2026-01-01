跨年夜送暖！民眾送警手寫小卡 感謝「始終站前線保護安全」

警方強化跨年與元旦升旗活動維安。(示意圖，資料畫面)

台北市隨機攻擊案後，警方在跨年與元旦升旗活動都強化安全維護。台北市警局大安分局今（1日）表示，有執勤員警在跨年夜收到民眾的手寫卡片，內文不但表達慰問，更感謝警察守護治安的辛勞，讓員警感受到滿滿的溫暖。

台北市警察局大安分局今（1日）透過新聞稿表示，因應近期的治安事件，並配合「2026台北最High新年城」大型活動，近日持續針對台北捷運站及周邊商圈等人潮聚集處所，部署快速反應暨防踩踏警力，全面強化巡邏密度與即時應處能力。

大安分局指出，有員警在跨年夜執勤期間，遇到熱心民眾主動送上特地準備的手寫卡片，內容感性寫道，「辛苦你們了，謝謝你們始終站在第一線保護我們的安全，最近搭捷運總能看到你們的身影，一方面覺得充滿安全感，一方面又覺得你們好累，提前祝你們新年快樂，願這些文字能為這不安定的年末帶來些溫暖和平靜，謝謝你們」，並署名「北投的小居民」。

大安分局表示，「這份真摯的鼓勵，成為同仁持續守護治安的重要力量，感受到來自民眾滿滿的溫暖與支持」。警方將持續不分晝夜堅守崗位，站在守護市民安全的第一線，確保民眾在年節期間依然能感受到安全與安定。

警方收到民眾的手寫卡片。(台北市警察局大安分局提供)





