跨年夜遇雨天怎麼看101煙火？氣象專家：避免高處遠眺

今年跨年夜台北信義區降雨機率偏高，該如何在下雨天時清楚觀賞台北101煙火秀，對此，氣象專家林得恩表示，建議採取近距離觀賞方式，避免從高處遠眺。

在雨中怎麼樣才能清楚觀賞到101煙火，氣象專家林得恩 建議採取近距離觀賞方式，避免到戶外或高處遠眺 。（圖／翻攝自台北101臉書粉專）

林得恩表示，在下雨天時想看101煙火，建議以近距離觀賞方式，避免前往戶外或高處遠眺，因為受東北季風影響，煙霧主要會向西南偏西方向飄移，觀賞較理想的位置落在101的東側和南側等上風處。

林得恩強調，雨天觀賞煙火最好避免遠處觀看，因為可能霧茫茫一片，影響觀賞效果。

據悉，今年煙火秀總長度維持300秒，與去年相同，但今年首度引進義大利製「低煙煙火」，搭配精心調整的發射節奏，打造更清晰壯觀的視覺效果。煙火分為五大段落呈現，開場以華麗多彩煙火磅礡綻放，震撼夜空；接著伴隨原創音樂旋律推進，煙火與音樂節奏細緻交織,勾勒出層層堆疊、張力十足的視覺篇章。

