跨年夜酒醉脫序 警方依妨害公務強勢逮捕

圖說：發言人臺北市文山第二分局萬盛派出所副所長林椿秉。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市文山第二分局萬盛派出所警員李育霖、洪旗安接獲110通報稱有酒醉鬧事，到場後瞭解為葉姓男子因酒後失態，並攻擊到場處理員警，員警啟動快打將葉男控制後，將人帶返派出所辦理。

經了解，葉男當晚在酒吧與朋友飲酒，酒後失控大聲咆哮，並對處理員警辱罵且以腳踹左小腿、左大腿內側、並掌摑右臉頰，員警立即通報支援警力到場壓制並依妨害公務罪將葉男逮捕，全案將依妨害公務移送臺北地檢署偵辦。

文山第二分局呼籲，飲酒不僅要適量、勿酒駕外，如個人生理狀況不能飲酒，應避免飲酒，以免發生脫序行為。