跨年夜開始陣痛 台中元旦寶寶凌晨報到 媽媽樂喊超幸運

郭姓媽媽與先生喜獲千金!婦產部汪文生醫師也代表醫院送上禮品祝賀。（童綜合醫院提供／李京昇台中傳真）

童綜合醫院清晨6時16分就迎接元旦寶寶的到來，由婦產部汪文生醫師接生，33歲郭姓媽媽自然產下一名2772公克的美麗小公主，是媽媽的第2胎，也湊成了一個「好」字。

喜獲千金的郭姓媽媽表示，原本預產期是在去年12月28日，但都未有動靜，就猜測該不會生下元旦寶寶，沒想到昨天真的感覺到陣痛進來醫院待產，順利住進醫院樂得兒產房，整體很舒適，孩子選擇在跨年後的一早一起迎接2026年，真的感到很高興。爸爸賴先生指出，沒有想太多，老婆能平安順產、女兒健康誕生就是最好的新年禮物了。

婦產部汪文生醫師也代表醫院送上了嬰兒包巾禮盒與各式紀念品，祝福孩子未來聰明又健康，雖然生育率逐年下降，但童綜合醫院提供母嬰優質服務的理念不變，從懷孕到生產、孩子誕生到長大都有專業完善的醫療照護，希望能一起努力來提升生育率。院方有一名下午進行剖腹產的產婦，以及兩名待產中的產婦，預計童綜合醫院將誕生4位元旦寶寶。

另外，衛生福利部豐原醫院一名37歲產婦屬高齡產婦，懷孕造成糖尿病及高血壓，孕期亦出現血壓偏高情形，整體妊娠風險高，所幸在醫療團隊周全規劃與照護下，母嬰均安，元旦寶寶的到來也為新的一年揭開溫馨而充滿希望的序幕。

豐原醫院婦產科主任張崑敏表示，該名產婦於懷孕早期即出現反覆陰道出血，情況持續約4至5個月，期間接受黃體素補充並進行密切追蹤，所幸胎兒發育穩定。張主任進一步指出，糖尿病合併妊娠容易增加妊娠高血壓、子癲前症、早產及新生兒低血糖等風險，因此醫療團隊自孕期即嚴格控管產婦血糖與血壓，並安排住院待產，預防性給予控制血壓及血糖藥物，以降低併發症發生機率。

張崑敏提醒，糖尿病合併妊娠屬高風險族群，孕前若已有糖尿病，應及早規劃懷孕並調整血糖控制；懷孕期間更需配合醫囑規律產檢、每日監測血糖與血壓，並透過飲食控制、適度運動及藥物治療，將血糖維持在安全範圍，若出現血壓升高、視力模糊、頭痛、下肢水腫或胎動減少等警訊，應立即就醫評估，此外高齡或合併慢性病的孕婦，透過早期發現、及時處置及必要的住院監測，可有效降低子癲前症、早產及新生兒併發症風險，守護母嬰安全。

