跨年夜陣痛送醫！媽媽猜中了：女兒真的當元旦寶寶

童綜合醫院在2026年元旦清晨6點16分迎接首位元旦寶寶誕生，由婦產部汪文生醫師接生，33歲郭姓媽媽自然產下一名重2772公克的女嬰，是媽媽的第二胎，也湊成了一個「好」字。

郭姓媽媽與先生喜獲千金，婦產部汪文生醫師也代表醫院送上禮品祝賀。（圖／童綜合醫院）

喜獲千金的郭姓媽媽表示，原本預產期是在12月28日，但都未有動靜，就猜測該不會生下元旦寶寶。沒想到12月31日真的感覺到陣痛進來醫院待產，順利住進醫院樂得兒產房，整體很舒適，孩子選擇在跨年後的一早一起迎接2026年，真的感到很高興。

爸爸賴先生指出，沒有想太多，老婆能平安順產、女兒健康誕生就是最好的新年禮物了。婦產部汪文生醫師也代表醫院送上了嬰兒包巾禮盒與各式紀念品，祝福孩子未來聰明又健康。

截至上午十點為止，預計童綜合醫院將誕生四位元旦寶寶。汪文生醫師表示，雖然生育率逐年下降，但童綜合醫院提供母嬰優質服務的理念不變，從懷孕到生產、孩子誕生到長大都有專業完善的醫療照護，希望能一起努力來提升生育率。截至上午十點為止，有一名下午進行剖腹產的產婦，以及兩名待產中的產婦。

