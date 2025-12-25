跨年夜雨神影響煙火？12/26全台濕冷「探10度以下」

受大陸冷氣團影響，今晚至明天清晨，部分地區的低溫將探至10度以下，預計明天全台將有降雨，特別是在基隆北海岸、宜蘭及大台北山區，這些地區有可能出現局部大雨。根據中央氣象署預報員賴欣國的說法，明天全台各地將繼續受到冷氣團的影響，北部、東半部、恆春地區及中南部山區的降雨機率較高，尤其基隆北海岸、宜蘭及大台北山區的降雨情況更為明顯，而中南部平地也有飄雨的情形。

未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

賴欣國提醒大家，周六冷氣團逐漸減弱，氣溫將回升，但苗栗以南地區日夜溫差較大，記得適時增減衣物！桃園以北、東半部及恆春地區可能會有局部短暫雨，新竹以南地區也可能出現零星飄雨，其他地區則以多雲到晴為主。另外，中部以北及東部3000公尺以上的高山地區，仍有零星降雪的機率，想賞雪的朋友可以多加留意天氣變化！

中部以北及東部3000公尺以上的高山地區，仍有零星降雪的機率。（資料圖／中天新聞）

他表示，下周日到周一，北部及東北部氣溫將回升，新竹以南地區日夜溫差依然大，水氣較少。 基隆北海岸、東半部及大台北山區可能出現局部短暫雨，恆春也有機會出現零星降雨，其他地區雲量偏多。到了下周二，東北季風稍微增強，早晚氣溫會略降，桃園以北、東半部及恆春將有局部短暫雨影響。 這波天氣變化可能對元旦慶祝活動帶來影響！

未來一周溫度。（圖／氣象署提供）

溫度方面，賴欣國指出，今晚到明晨，中部以北及宜蘭低溫將降至12至14度，南部及花東地區則在14至16度之間。特別提醒，桃園到苗栗及金門部分地區可能出現10度以下低溫！明天白天，北部及宜花氣溫僅16至18度，中南部則在21至23度，整體感覺偏涼。好消息是，隨著冷氣團減弱，週六氣溫將回升，北部高溫超過20度，中部可達25度，南部更有機會來到26度！

受東北季風影響，跨年夜台北市區將吹東風，想看煙火的朋友記得避開台北101的西側，選擇更好的觀賞位置！此外，元旦清晨東半部雲量較多，曙光出現的機率偏低，計畫看日出的朋友可能要多加留意天候狀況。賴欣國提醒，明後天基隆北海岸、東半部及離島可能出現長浪，喜愛海邊活動的朋友務必注意安全。另外，下周日、周一清晨中南部可能有局部霧，開車的民眾記得小心行駛，注意交通安全！

