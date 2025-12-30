跨年夜雨神攪局中南部迎元旦曙光 強烈冷氣團明起殺到低溫跌破7度

跨年夜北部及東半部雲量相對偏多，並有局部短暫雨，明天中南部平地多雲到晴，有機會看到曙光。（圖：報天氣臉書）

氣象署發布大雨特報，東北季風影響，今天（31日）基隆北海岸有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。

今天北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚較涼，預測北部及東北部高溫19至20度，其他地區24至26度，預測低溫，西半部及東北部14至17度，花東地區約19度，近山區、空曠地區及縱谷內氣溫還會更低一些，中南部日夜溫差大，請適時增添衣物；天氣方面，基隆北海岸及大臺北山區為有雨天氣，並有局部大雨發生的機率，桃園以北及東北部地區有局部短暫雨，竹苗、花、東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。離島天氣：澎湖陰時多雲，18至20度，金門多雲，15至19度，馬祖陰短暫雨，12至15度。

今晚跨年夜環境為北北東風，北部及東半部雲量相對偏多，並有局部短暫雨，尤其基隆北海岸及大臺北山區有局部大雨發生的機率，參加活動建議攜帶雨具備用，中南部為多雲到晴的天氣；跨年夜各地天氣較涼，請適時增添衣物以免受涼。明天迎曙光，北部、東半部仍有降雨機率，中南部山區零星短暫雨，中南部平地多雲到晴，有機會看到曙光。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，今天東北季風水氣增多，北部、東北部局部短暫降雨，有局部較大雨勢，整天偏涼，花東有零星降雨的機率；中南部晴朗穩定，白天舒適微熱、早晚微冷，日夜溫差大。明天元旦起強冷空氣開始逐漸南下，氣溫漸降，愈晚愈冷；週五至下週日清晨、入冬最強冷空氣籠罩，為首波「強烈大陸冷氣團」機率高（台北測站≦12度），本島平地最低氣溫將降至7度以下；天氣寒冷，要注意保暖、絕不可小覷。週四、週五迎風面北部、東北部有局部短暫雨，花東有零星飄雨的機率，背風面晴時多雲；北東濕冷、中南乾冷。週六、下週日各地轉晴朗乾冷，週六東半部偶有零星飄雨的機率。

吳德榮表示這波冷空氣比上波強，雪線高度約降至1500公尺，但高空水氣條件較差，1500公尺以上高山（太平、合歡、雪山等）有一些零星、少量飄雪的機率。1000公尺左右的七星、大屯山氣溫還不夠低，霧淞、冰霰機率偏低。下週日白天至下週一白天、冷空氣減弱，白天晴朗舒適、早晚冷。下週一晚至週二晨迎風面轉濕、白天起再轉乾、同時還有「強冷空氣」南下，但強度與時間持續調整再觀察。