跨年夜飯店價飆翻天！訂房驚見「暴漲4倍」 網驚喊：比101煙火還刺激

實習編輯藍子瑄／台北報導

原本平日只要 7000 多元的台北飯店房型，跨年夜一口氣飆到接近 3 萬元。（示意圖／PIXABAY）

隨著 2026 年即將到來，許多民眾已開始規劃跨年行程、搶訂飯店，不過一名網友在查房價時卻被嚇傻。原本平日只要 7000 多元的台北飯店房型，跨年夜一口氣飆到接近 3 萬元，幾乎是平常的 4 倍，讓他直呼「這樣真的合理嗎？」

這名網友在 PTT 發文表示，準備跨年與朋友出遊，查詢飯店時卻被價格嚇到，「平常最低只要七、八千元，跨年那天竟然快要3萬？」根據他貼出的截圖顯示，該飯店 12 月平日房價為 7800 元，但 12 月 31 日跨年夜漲至 2 萬 9600 元，差距驚人。

廣告 廣告

跨年夜的價格是平日的近4倍。（圖／翻攝自Google）

貼文一出掀起熱議，網友紛紛留言：「正常阿，跨年、煙火、演唱會都是這樣」、「有的飯店還規定要連訂兩晚」、「你信不信還是會客滿」、「尊重自由經濟啦」、「想便宜可以提早半年訂」。

不少人認為，跨年夜的高價幾乎成為常態，尤其台北 101 附近或可看煙火的飯店，每年都在幾分鐘內被秒殺，即使價格翻倍仍一房難求。不少網友表示，「有錢有閒的人跨年不怕貴，怕的是訂不到房」、「你搜明年WBC東京的房價你也會嚇到」、「有的飯店還規定要連訂兩天」。

更多三立新聞網報導

19歲妻3年連生3胎！牙醫「炫妻文」慘遭炎上 醫示警：子宮恐撐不住

月薪3萬5撐全家！房東拒長租 23歲女崩潰嘆「不敢想未來」怕養不起爸媽

玩首爾比上班還累？自由行「7大雷行程」 回國旅客崩潰：根本在打怪

日本變了？他睽違5年再訪驚呆：「4現象」濾鏡碎滿地、以為回到台灣

