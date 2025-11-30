跨年夜驚見「天價房價」！ 他查台北飯店傻眼：賺1天抵平日4天

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

隨著年底跨年活動逐漸逼近，不少民眾已開始規劃行程，而跨年夜住宿的價格也成為大家關注的焦點。近日，有網友發文表示，他最近查詢台北某知名飯店的跨年夜房價，發現當天的價格竟然將近12月平日的4倍，令他驚訝不已，好奇詢問「這樣算是正常的嗎？」

有網友發現「跨年飯店價格是平日的4倍」（示意圖／Unsplash）

一名網友日前在PTT上以「跨年飯店價格是平日的4倍」為題發文表示，今年跨年準備和朋友出去玩，最近在找適合的住宿，沒想到隨便點進一家台北知名飯店，超高房價讓他直接傻眼。

原PO貼出截圖，指出該飯店12月平日最低房價約為7000、8000元，但跨年夜當天卻飆到近3萬元，讓他忍不住驚呼：「這價格是平常的4倍！不就是賺一天跨年抵平常日4天」。

文章曝光後立刻引起討論，網友們紛紛在底下留言回應，甚至有人說自己之前查到的價格更誇張，「跨年貴不是正常嗎」、「正常阿，你搜明年WBC東京的房價你也會嚇到」、「正常阿…誰叫你跨年要去」、「這種中等價位的還好，有些沒品質的低級民宿旅館一樣給你翻4.5倍」、「這價格我真的只能出國了，對不起」。

也有網友直言，就算貴還會被訂光，「最誇張是還會被搶完」、「你信不信還是會客滿？」、「人家賣得掉代表有市場啊」、「難怪窮人都出國，反而出國的很少住高價的」、「我都出國跨，國旅給愛當盤子的去」、「 還是一堆人會去搶」。

