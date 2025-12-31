跨年夜驚魂 醉漢嫌放鞭炮太吵 拔槍掃射釀1男胸部中彈命危

高雄市三民區跨年夜發生槍擊案，1男胸部中彈命危。讀者提供

全台沉浸跨年倒數歡樂氣氛時，高雄市三民區驚傳暗夜槍響。50歲劉姓男子疑因不滿路邊民眾燃放鞭炮聲音過大，昨夜竟酒後失去理智，當街拔出改造手槍朝人群掃射，導致一對男女中彈送醫，女子右手食指遭子彈擦傷、男方胸部中彈、性命垂危。警方逮獲企圖逃離的劉男，尋獲丟棄的改造手槍及4枚彈殼，劉男坦承因為放鞭炮引起糾紛才憤而開槍，全案依殺人未遂等罪偵辦。

去年12月31日深夜11時30分，劉姓男子跟友人喝酒後，搭車前往三民區找女友共度跨年夜。當他在天祥一路與鼎金後巷口下車時，撞見47歲田姓男子與46歲黃姓女子等6、7名男女正在路邊燃放鞭炮作樂。

劉男疑因酒精作祟，且不滿深夜炮聲擾人，上前告誡對方不應在此時鳴放鞭炮。但慶祝人群中有人不服，回嗆劉男「憑什麼制止」，雙方隨即爆發激烈口角。沒想到劉男竟惱羞成怒，當眾掏出一把改造手槍，近距離朝一群人連開數槍。

面對突如其來的子彈，現場民眾驚慌竄逃，田姓男子胸部及小腿分別中彈，當場血流如注倒地，46歲黃姓女子右手食指也遭子彈擦過受傷。救護員獲報到場，緊急將兩人送到高雄榮總急救，黃女暫無大礙，但田男因胸部傷勢嚴重，仍在生死關頭掙扎。

警方獲報後立即封鎖現場，地毯式搜索共採集到4枚彈殼，不久後順利逮獲企圖逃離的劉嫌，並在路旁尋獲作案的改造手槍。劉男初步供稱，確實是因為放鞭炮引起的糾紛才憤而開槍。全案偵訊後，劉嫌將依違反槍砲彈藥刀械管制條例及殺人未遂等罪嫌移送高雄地檢署偵辦，警方將持續追溯該把改造手槍的來源，釐清是否有黑幫背景介入。



