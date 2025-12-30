跨年夜、元旦天氣曝光！全台第一道曙光在這裡

2025年即將結束，許多民眾也規劃好跨年夜的行程，有的人打算跟著喜歡的偶像一同跨年，也有人選擇要搶看2026年的第一道曙光。氣象署發布這兩天的氣象預報，指出北東受到雲雨攪局，仍有降雨機會；中南部平地天氣多雲到晴，有機會看到曙光。

東北季風影響，跨年夜北部及東北部天氣稍涼，西半部低溫約14至17度，花東地區約19度，近山區、空曠地區及縱谷內氣溫還會更低一些。

中央氣象署提醒，元旦強烈大陸冷氣團報到，週五晚至週六清晨最冷，局部地區下探6度，週五高山有降雪機率，週日白天短暫回溫，下週一又有大陸冷氣團報到。

廣告 廣告

跨年夜天氣偏涼，提醒民眾注意保暖。圖／翻攝自中央氣象署

台北市立天文科學教育館公布曙光資訊，2026年全國第一道曙光將於清晨6點3分46秒出現在花蓮縣柏南山、最早日出也同樣在柏南山，將於6點28分13秒現身；若以較易抵達的平地而言，元旦最早曙光出現的地點在屏東鵝鑾鼻燈塔，民用曙光出現時間為6點10分08秒、日出時間為6點34分24秒；離島則以蘭嶼最早，曙光出現時間為6點05分06秒，日出時間為6點29分22秒，都是迎接新年第一道曙光的最佳選擇。

2026元旦曙光及日出時間。圖／翻攝自台北市立天文科學教育館

民用曙光：指太陽中心點在地平線下6度，地平線與地面景物已可清晰看見的時刻。

航海曙光：指太陽中心點在地平線下12度，天空與海洋的分界可隱約辨識的時刻。

天文曙光：指太陽中心點在地平線下18度，天空中的6等星開始受到光害的影響而消失的時刻。

責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

新北今晨最低8.9度！跨年夜東北季風南下雲量增 元旦曙光恐難露臉

臺北天文館推「2025元旦曙光地圖」！ 抓準時機有驚喜「綠閃光」

元旦迎曙光！ 全台「16大日出景點」縮時攝影一次看