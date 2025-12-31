生活中心／綜合報導

2025最後一天，不少民眾安排跨年活動，但東北季風也要喊+1，北部迎風面地區，除了溫度偏低，還會下雨，看煙火秀，得挑上風處；而明天（1日）想迎接第一道曙光，氣象署建議，往中南部走，比較有機會。

氣象署預報員謝佩芸：「各地朋友，要參加跨年活動，記得都要準備防風、跟保暖衣物。」2025最後一天，東北季風喊+1，陪跨年，尤其在北部迎風面地區，要跨年可能偏掃興，氣象署預估，跨年夜低溫，苗栗以北16度、苗栗以南也只有15、17度左右，宜花東17度、離島馬祖最冷12度，要注意的是，北部、東部降雨機率高，觀賞煙火要挑上風處。

跨年夜「北、東」雲雨攪局！ 「中、南、金、澎」迎曙光

跨年想看完整101煙火，建議往「北、東」方向走。（圖／民視新聞）





台北101煙火，可以到市民廣場、松高路、或是基隆河沿線的彩虹、美堤、跟觀山河濱公園；新北跨河煙火，選淡水漁人碼頭、或是海關碼頭這一側；到桃園跨年晚會，北側戶外觀賞區是比較好的點；中南部地區，儘管降雨機率低，但看煙火得注意保暖。氣象署預報員謝佩芸：「因為下雨的關係，今天晚上到明天，桃園以北、東北部地區，雲量都是明顯偏多的，要看到曙光的機率，相對低一些。」整體來說，往中南部走，2026第一道光，最早在台東，6點11分就有曙光，6點36分有日出，但太陽公公很高機率會被擋到，台中日出6點40分冒出頭，嘉義則是6點41分，想衝上山的話，阿里山上有機會能捕捉到。





東北季風影響下，北部迎風面「看煙火、曙光」困難度提升。（圖／民視新聞）





氣象署預報員謝佩芸：「今天入夜之後，各地天氣雖然沒有特別的冷，但感受上還是會有一些涼意，到了跨年過後，元旦開始，受到強烈大陸冷氣團南下的影響，各地氣溫就會明顯下降。」只是說，元旦後，強烈大陸冷氣團影響，北部越晚越冷，中南部入夜後氣溫也會下降，週五晚上到週六清晨最冷，週日溫度才會逐漸回升，但還是偏涼。氣象署預報員謝佩芸：「1月5日之後，又會有下一波涼冷空氣影響我們，目前資料看來，會是在大陸冷氣團等級。」入冬最強冷空氣，2026一到馬上要南下，部分空曠地區可能降到7度以下，假期出門，注意保暖，絕不可小覷。





