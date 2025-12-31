跨年夜 朱立倫台東與饒慶鈴做公益、迎新年

國民黨前主席朱立倫今與台東縣長饒慶鈴跨年、迎接新年。截自朱立倫臉書



記者周志豪／台北報導

今天是2025最後一天，國民黨前主席朱立倫晚間在臉書發文，表示自己創辦的銀光未來創新協會每一年都走進台東偏鄉，做公益、送愛心、傳遞溫暖，今天自己也再隨銀光來台東與台東縣長饒慶鈴跨年、迎接新年。

朱立倫也宣示，之後會持續把關懷送到需要的地方，讓愛的力量延續傳承，也預祝各界好友平安、新的一年讓一起堅定、溫暖向前。

更多太報報導

國民黨擬1月通過2026直轄市議員提名辦法 維持「N+1」、青年新人百分百加權

藍2024不分區立委提名就布局2026縣市長選舉 陳學聖：應還朱立倫一個公道

縣市長選舉藍罕見選前一年提名？僅朱立倫主導的2022提名符合鄭麗文標準