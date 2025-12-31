跨年夜「煙火最佳觀賞位」曝！元旦強烈冷氣團來襲 低溫恐跌破10度

記者柯美儀／台北報導

跨年夜天氣濕涼，民眾參加活動務必攜帶雨具。（圖／氣象署提供）

2025年最後一天受到東北季風影響，北部、東北部天氣濕涼、雲量較多，參加跨年活動務必攜帶雨具！氣象署建議，想欣賞跨年煙火可選擇上風處；至於元旦桃園以北及東北部雲量偏多，僅中南部平原、金門、澎湖看見曙光機率較高。

中央氣象署預報員謝佩芸表示，從雨量圖可見，今起到未來幾天，桃園以北及宜蘭容易下雨，基隆北海岸、東北部及雙北山區雨勢最明顯；中南部天氣較穩定，但中南部山區偶有零星短暫雨。到了週六、週日水氣才會減少，西半部降雨趨緩，東半部僅有零星雨。

未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，謝佩芸指出，今天白天高溫約18度，中南部24度，入夜後感受偏涼，元旦起受強烈大陸冷氣團影響，各地明顯降溫，北部愈晚愈冷，其他地區入夜後氣溫也會明顯下降。最冷時段落在週五至週六清晨，屆時北台灣部分地區，低溫可能跌破10度，直到週日才會回溫，下週一又有一波冷氣團南下，氣溫再度下滑。

元旦將有一波強烈冷氣團報到，氣溫明顯下滑。（圖／氣象署提供）

氣象專家謝佩芸提醒，今晚跨年夜北台灣天氣濕涼，中部以北及宜蘭低溫約14至17度。桃園以北及東北部雲量偏多，看到曙光機率較低；東半部降雨不明顯，曙光機率中等；中南部平原以及金門、澎湖則有較高的曙光機率。

此外，今日北部吹東北風，中南部則為北北東風。謝佩芸建議民眾觀看煙火時，可選擇施放地點的偏北或偏東方上風處，較不會受煙霧影響。

