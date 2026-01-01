跨年夜「狀況頻傳」男坐地上不聽勸 被帶回警局

台南市 / 劉漢生 報導

台南跨年晚會，吸引大批人潮，不過就在舞台上演出進行時，舞台下一名男子，無視主辦方規定，硬要坐在地上，警方到場，他不配合查證身分，也不聽勸導，最後被帶回派出所，另外當晚在海安路上，還有另外一名女子控訴，自己遭陌生男子「摸臀」，當下直接報警，男子當場被依現行犯逮捕。

舞台上演出正在進行，舞台下卻鬧成一團，一名男子，遭兩名員警壓制，但他拒不配合，不斷想掙脫，不敵兩名警力阻擋，男子當場被壓在地上，但他看似仍想逃脫，最後在員警制伏下乖乖配合。

台南跨年晚會，為了防範推擠、踩踏等危險情事，主辦方多次宣導民眾勿席地而坐，但當天現場一名男子坐在地上，不但不配合查證身分，情緒激動，不聽警方勸導，最後直接被帶回派出所，第四分局副分局長洪百亮說：「將其帶回派出所查證身分後，任其離去。」

而當天在海安路上還有另一名女子控訴，自己遭陌生男子，觸碰臀部，而且受害者不只一位，警方VS.民眾說：「還有這個妹妹，她也是被人家摸屁股。」警方VS.嫌犯說：「你等下跟我們回派出所一趟。」

疑似趁著人多且當事人不注意時犯案，當下被逮個正著，警方獲報到場，立刻將性騷嫌犯，依現行犯逮捕，第二分局副分局長陳勇志說：「73年次的陳姓犯嫌，以徒手方式陸續觸碰2名女性被害人臀部，當場被抓。」全案朝性騷偵辦，跨年活動，人潮眾多，活動熱鬧滾滾，卻狀況頻傳，原本歡樂的場合，遭人破壞氣氛，好在警方全程戒備，守護現場秩序。

※尊重身體自主權！請撥打113、110※

