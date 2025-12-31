跨年夜「2大外送平台」暫停服務時間、範圍一次看

配合台北市與高雄市政府公布的跨年晚會交通管制措施，foodpanda及Uber Eats兩大外送平台宣布，管制區域內將暫停外送服務。其中高雄管制區最早自今日下午2時起即暫停外送，台北則自下午6時起暫停，兩地服務暫停時間一次看。

台北市政府公告的跨年晚會交通管制分為三階段實施。第一階段為晚上7時至8時，涵蓋松仁路以西、忠孝東路以南、信義路以北，以及逸仙路與基隆路以東區域，管制區內車輛僅可出不准進。第二階段為晚上8時至10時，範圍擴大至逸仙路、仁愛路及基隆路地下道，全面禁止車輛行駛及進出。

第三階段則從晚上10時至凌晨3時，包括光復南路以東、忠孝東路以南、信義路至莊敬路以北、忠孝東路五段236巷、松德路及松仁路以西，以及信義快速道路，管制措施為進城車輛僅能右轉松德路，左轉市府路受限，出城則可通行。

高雄市政府的三階段管制區規劃為，第一階段自下午3時起，包括中華路（正勤至舊凱旋）、舊凱旋路（成功至中山）、中山路至籬仔內路、以及中華五路939巷及興發路。第二階段晚上9時起，範圍為成功路（復興路至舊凱旋路）。第三階段管制時間則視情況而定，範圍涵蓋成功路（復興路至舊凱旋路）、中華路（正勤至舊凱旋路）以及復興路（成功路至中山路）。

Uber Eats配合交管調整服務時間，台北管制區自今日下午6時30分起至凌晨3時暫停外送服務，高雄管制區則自下午2時30分起至凌晨1時30分暫停外送。foodpanda方面，台北管制區自下午6時起至凌晨3時，暫停美食外送、生鮮雜貨配送及相關預訂服務，高雄管制區則自下午2時起至凌晨3時暫停外送。

兩大平台皆強調，無論餐點、飲料或其他配送項目，外帶自取服務均維持正常運作，建議民眾可提前下訂，避免排隊等待或因交通管制延誤取餐時間。

