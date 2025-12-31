跨年夜「2大外送平台」暫停服務 管制時間、範圍一次看

今天是跨年夜，兩大外送平台foodpanda與Uber Eats宣布，配合台北及高雄市府公布的三階段交通管制，管制區域將暫停外送服務，foodpanda表示，台北跨年管制區自下午6時起至凌晨3時暫停美食及生鮮外送與預訂服務，高雄管制區則自下午2時起至凌晨3時暫停外送；Uber Eats部分，台北自下午6時30分起至凌晨3時暫停服務，高雄則自下午2時30分起至凌晨1時30分暫停外送，但外帶自取不受影響。

北市三階段管制範圍

廣告 廣告

台北市政府公告的跨年晚會三階段交通管制範圍，第一階段為晚上7時至8時，涵蓋松仁路以西、忠孝東路以南、信義路以北，以及逸仙路與基隆路以東區域，管制區內車輛僅可出不准進；第二階段為晚上8時至10時，擴大至逸仙路、仁愛路及基隆路地下道，全面禁止車輛行駛及進出。

第三階段則是晚上10時至凌晨3時，包括光復南路以東、忠孝東路以南、信義路至莊敬路以北、忠孝東路五段236巷、松德路及松仁路以西，以及信義快速道路，管制措施為進城車輛僅能右轉松德路，左轉市府路受限，出城則可通行。

高雄三階段交管區域

高雄市政府的三階段管制區則規劃為，第一階段為下午3時起，包括中華路（正勤－舊凱旋）、舊凱旋路（成功－中山）、中山路至籬仔內路、以及中華五路939巷及興發路；第二階段晚上9時起，範圍為成功路（復興路至舊凱旋路）。

第三階段管制時間則視情況而定，範圍涵蓋成功路（復興路至舊凱旋路）、中華路（正勤至舊凱旋路）以及復興路（成功路至中山路）。

最早下午2時起暫停外送

foodpanda表示，配合台北及高雄市府公告的跨年三階段交通管制範圍暫停外送，台北今下午6時起至凌晨3時，暫停美食外送、生鮮雜貨配送及相關預訂服務；高雄則是自今下午2時起至凌晨3時暫停外送。

Uber Eats也將配合跨年交通管制調整服務時間，台北管制區自今下午6時30分起至凌晨3時暫停外送，高雄則自今下午2時30分起至凌晨1時30分。

兩大平台皆強調，無論是餐點、飲料或其他配送項目，外帶自取服務均維持正常運作，建議可提前下訂，以避免排隊等待或因交通管制而延誤取餐時間。

更多中時新聞網報導

朴敘俊停工1年 《等待京道》找回熱情

吳宗憲2026開唱 自嘲臭男人

生育自主提升 墮胎免配偶同意