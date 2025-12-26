跨年夜2地天氣將轉差！氣象專家提醒入冬第一波寒流可能報到時間點

聖誕節冷氣團發威，氣象專家提醒寒流可能在1月初報到。（示意圖) 圖：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 受到大陸冷氣團影響，今（26）日清晨低溫明顯，天氣風險公司分析師薛皓天指出，週末冷氣團將減弱，各地氣溫略回升，至於跨年天氣部分，北部、東部將轉陰陣雨天氣，預估跨年夜將為陰雨綿綿天氣，而在在下下週一起至下下週三更有預報顯示達寒流等級，但時間仍長，需持續觀察追蹤。

薛皓天表示，今天各地低溫明顯，平地最低溫出現在離島馬祖7.5度，台灣本島則是石碇區10.1度，不過各地近山區及平地空曠處仍有出現低於10度以下低溫。持續受大陸冷氣團影響，台灣位於中高層槽底位置，且有南支槽通過，整體雲量偏多，迎風面北部及東部為陰局部有短暫陣雨天氣。中部為多雲天氣，南部為多雲時晴天氣，各地白天普遍低溫再20度以下，僅南部可達20度，請大家早出晚歸要多做好保暖。預估今夜至明晨仍是溫度較低時段，平地低溫大致為12~14度，局部近山區及空曠處有10度或以下低溫發生。

這個週末假期天氣如何？薛皓天指出，冷氣團高壓中心出海強度將減弱，中高層持續有槽線通過台灣，北部及東部維持陰陣雨天氣，苗栗以南為多雲到晴天氣。氣溫方面，苗栗以北及花東高溫仍在20度左右，台中以南高溫為21至25度，往南轉熱。不過夜間各地低溫仍明顯，預估北部、東部低溫約14~16度，西半部受輻射冷卻影響，局部有12~14度，近山區仍有10度或以下低溫。週日轉高壓迴流偏東風環境，迎風面北海岸、東北角及東部為陰時多雲有短暫陣雨天氣，大台北地區為多雲時陰天氣，西半部地區為晴到多雲天氣。氣溫方面，各地高溫可來到20度以上，不過北部及東部仍較冷。

薛皓天提到，下週一至下週二維持高壓迴流偏東到東南風環境，除了東北部及東部地區為多雲有短暫陣雨天氣，其餘地區為晴到多雲天氣，氣溫方面，北、東部可稍回升至23度，西半部高溫約24~28度，整體氣溫舒適到暖和，夜間清晨西半部有輻射冷卻帶來10度以上溫差，局部低溫約13~16度，其餘地區低溫約15~17度。

民眾最關注的跨年夜天氣如何？薛皓天根據預報研判，下週三今年最後一日，受東北季風增強影響，中午起水氣將增多，北部、東部將轉陰陣雨天氣，預估跨年夜將為陰雨綿綿天氣。明年一開始東北季風持續影響，預估於1/2日有機會再達大陸冷氣團等級，後續至下下週一起至下下週三更有預報顯示達寒流等級，屆時嘉義及花蓮以北都有10度以下機會，加上水氣偏多，中部以北山區仍有再度降雪可能。預報時間仍長，是否達寒流等級需持續追蹤觀察。

