跨年大禮！樂天桃猿宣布與林立簽下8年長約 總值高達「1.8億台幣」

2025最後一天，中職樂天桃猿隊宣布好消息，與陣中靈魂人物、隊長林立達成共識，簽下為期8年，包含激勵獎金在內總值高達1.8億的複數年合約。樂天桃猿表示，這份長約不僅是球團對林立的高度重視與肯定，更為球隊的未來發展注入強心針，未來將「做伙」並肩作戰，攜手開創嶄新輝煌篇章。

自2017年季中披上桃猿隊戰袍至今，林立已在球隊效力九個球季，九年來他以全方位的身手為桃猿隊立下汗馬功勞，累積946支安打、93支全壘打、139次盜壘成功，打擊率更高達傲人的0.340。展望明年球季，林立可望迎接個人生涯千安、百轟的里程碑，持續展現其凌厲的打擊火力。

廣告 廣告

林立的價值不僅反映在亮眼數據上，他更曾屢獲中華職棒年度大獎肯定，包括打擊王、安打王、打點王、盜壘王、最佳十人以及年度MVP等殊榮，證明其在聯盟中的頂尖地位。

回顧過去，林立曾是前身Lamigo桃猿隊締造三連霸王朝的重要功臣之一；今年球季，他身為隊長，帶領隊友們奮力拼搏，成功奪下總冠軍。林立不僅在場上表現出色，身為隊長的他更是教練團與選手之間不可或缺的溝通橋樑，展現高度的責任感與領導風範。

林立不僅是樂天桃猿隊的主力戰將，更是球隊不可或缺的精神支柱。為此，球團展現高度誠意，積極溝通並順利與林立達成八年合約共識。對於能成功留下這位核心人物，球團感到相當振奮，期盼林立未來能持續發光發熱，與球隊「做伙」為所有10號隊友帶來更多精彩的比賽，共同再創桃猿王朝！

責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

中職／曾豪駒回任樂天桃猿總教練！ 年度口號「做伙 」

中職／黃子鵬FA轉戰台鋼 樂天決定拿1050萬全額轉隊費

中職／樂天桃猿撤換領隊牧野幸輝！ 保密總教練「積極面談中」