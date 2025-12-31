跨年大解放脫了！蕾菈曬火辣馬甲裝「上半身全看光」 掀全網暴動

娛樂中心／台北報導

蕾菈在社群上分享一系列生日派對照片。（圖／翻攝自IG）

百萬YouTuber蕾菈今年9月無預警離婚DJ老公湯宇，震驚無數網友。恢復單身至今3個多月的她，今31日發文吐露2025年是極具創傷及修復的一年，學會更加愛惜自己，同時更附上一系列火辣美照洩出傲人酥胸及纖細腰際線，展現性感身材。

蕾菈曬出美照。（圖／翻攝自IG）

蕾菈回首2025年的心得寫下，「2025是一個極具創傷及修復的一年，有些故事，並不適合解釋，失去了什麼，也獲得了什麼，想說的話有好多好多，最後都化成一句感謝！」她感謝所有經歷都造就了現在的自己，「世界很大，人生很長，妳不用急著抵達，妳正在成為。」並許下新願望：「我學會更愛自己，也願你在黑暗中，仍不放棄尋光。祝大家新年快樂！」

而她先前也曾分享一張生日火辣自拍照，結果卻引來酸民吐槽。為此她也發聲反擊了截圖表示「現在都2025了，露點奶怎麼了，真的是住海邊管超寬」。後來乾脆直接錄影片回覆，「我會分享去隆乳是因為我不夠有自信，我想要再更自信更漂亮一點」，隨即更砲火猛烈開噴，「啊你們還不是看得很爽？既要看又要（罵），你是在靠X三X？」最後再喊話酸民「真的不要來找罵」。

