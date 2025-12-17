跨年大降溫？鄭明典示警「正北極振盪」：北極冷空氣外流

近期會有一波較為持續的「正北極振盪」。（圖／翻攝自鄭明典臉書）





隨著2026年即將到來，不少人都加緊為跨年、元旦做好出遊準備。不過，前氣象局長鄭明典示警，近期會有一波較為持續的「正北極振盪」，且高層極渦仍然不穩定，將有可能再引發另一波北極冷空氣外流現象，且時間可能落在年底。

鄭明典在社群平台發文表示，近期大氣環流出現「正北極振盪」的現象，與過去常被討論的「負北極振盪」有所不同。鄭明典說明，當負北極振盪時，北極冷空氣較容易大規模外流至中緯度地區；而正北極振盪則代表冷空氣較為集中，主要受限在高緯度區域。

鄭明典表示，正北極振盪並不代表冷空氣完全不會外流，而是傾向以小股的方式南下，並在移動過程中與暖空氣混合，因此會與負北極振盪時的大範圍冷空氣南侵有所差異。目前高層極渦依然處於不穩定狀態，因此可能在年底或跨年期間，再度觸發一波較為明顯的北極冷空氣外流現象。

至於冷空氣可能影響的區域，鄭明典表示，現階段尚無法做出明確預測，但從整體趨勢來看，外流方向未來有可能轉向歐亞大陸一側，後續仍需持續觀察相關變化。

