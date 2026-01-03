跨年大餐後狂脹氣？ 醫教3招「腸胃重整」有效緩解

卓韋儒建議，吃完大餐後應先進行「腸胃重整」，能有效緩解脹氣、減輕負擔。（示意圖／photoAC）

跨年、元旦假期剛結束，不少人在大魚大肉過後，常覺得肚子卡卡、脹氣、整消化不良。對此，雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒建議，與其急著斷食或進行高強度運動，不如先進行「腸胃重整」，讓腸胃道有時間完成「自我清掃」。

卓韋儒在臉書粉專發文表示，有些人吃完大餐過後，會感到脹氣、消化不良，整個人負擔很重，而在胃道黏膜受刺激的狀態下，別硬逼自己激烈斷食或高強度運動，應該先溫和地修復身體，進行「腸胃重整」（Gut Reset）。

卓韋儒指出，「腸胃重整」的目標是讓身體有機會啟動MMC（Migrating Motor Complex，移行運動複合波），簡單來說，這是腸道在空腹期（Interdigestive state）才會出現的「管家波」大約每90至120分鐘運作1次，負責促進胃與小腸內容物的推進，減少殘留與細菌過度堆積，但只要一進食（包含喝下含糖飲料），MMC就會受到抑制而停止。

對此，卓韋儒也分享了3招有效緩解脹氣、減輕負擔的方法：

第1招：餐與餐之間相隔「至少」4至6小時

這是為了給MMC足夠的運作時間，一般固體食物胃排空約需2至4小時，排空後我們還需要時間讓「管家波」進行大掃除。因此兩餐之間建議拉開4至6小時的空檔。在這段時間內可以喝水、無糖茶、黑咖啡，但嚴禁有熱量的零食，避免刺激胰島素與消化荷爾蒙，中斷清潔機制。

第2招：第一餐採「低升糖＋優質蛋白」

經過整晚的大魚大肉，胰島素已經過勞，建議起床先喝300cc溫水促進胃結腸反射（Gastrocolic reflex），幫助排便。第一餐可選擇「深綠色蔬菜＋原型蛋白質（如水煮蛋、豆腐、雞肉）」，避免精緻澱粉造成的血糖震盪，也能減輕胃酸逆流的風險。

第3招：晚餐提早至20：00前結束

確保睡前胃內容物已大致排空。這不僅能大幅降低胃食道逆流（GERD）的發生率，空腹狀態也有助於夜間生長激素（HGH）的正常分泌，讓身體代謝機能在睡眠中修復。

卓韋儒強調，所謂的「瘦」，其實是身體代謝平衡的結果，因此新的一年不該追求極端手段，而是用正確的生理知識，只要把腸胃養好，健康自然會跟上。

