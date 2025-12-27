跨年天氣出爐！北東一路濕涼到元旦後 下周二東北季風增強

東北季風下周二起增強，北部及東部天氣將轉為濕涼，降雨型態預計影響跨年夜及元旦假期，並持續到元旦後。（圖／黃耀徵攝）

台灣天氣型態即將轉變。明天與下周一冷氣團逐漸減弱，各地氣溫回升，不過北部沿海與宜蘭仍有較明顯降雨。下周二起東北季風再度增強，北部及東部天氣將轉為濕涼，影響時間不僅橫跨跨年夜與元旦，預計還會一路持續到元旦後，氣象單位也提醒，1月上旬還有一波更強冷空氣可能南下，帶來明顯降溫。

氣象署指出，下周北部與東部降雨機率偏高，濕涼天氣將一路延續至1月初，跨年夜及元旦外出活動需留意天氣變化。（圖／氣象署）

中央氣象署指出，明後兩天冷氣團減弱，整體氣溫逐步回升，北部、東半部及恆春半島有局部短暫降雨，其中基隆北海岸與宜蘭降雨機率較高，局部地區雨勢偏大。下周一雨區略為縮小，降雨仍以桃園以北、東半部及恆春半島為主，基隆北海岸與宜蘭仍是降雨較明顯的區域。

進入下周二，也就是跨年夜前一天，東北季風增強，北部、東半部及恆春半島再度轉為局部短暫雨的天氣型態。氣象署表示，這樣偏濕涼的天氣將一路延續至1月3日左右，北部與東部感受較為明顯。

溫度方面，氣象署表示，明後兩天白天氣溫回升，北部與宜蘭高溫約20度左右，中南部可達25度上下，清晨低溫約13至16度，中南部日夜溫差較大。下周一將是未來一周最溫暖的一天，各地高溫約22至25度，中南部還可能再高出1至2度。

隨著東北季風下周二起增強，北部與宜蘭白天高溫將降至18至20度，夜間低溫約15至18度，整體感受轉涼，類似溫度將持續至1月3日。氣象署也預告，1月上旬還有另一波更強冷空氣可能影響台灣，帶來進一步降溫，但實際強度仍有待後續觀察。此外，氣象單位提醒，明天清晨及下周一清晨，中南部地區可能出現局部霧或低雲，恐影響行車與航班能見度，民眾外出應多加留意。

中央氣象署公布一周溫度與降雨趨勢，顯示下周二起東北季風增強，北部、東部氣溫下降，天氣型態轉為濕涼。（圖／氣象署）

