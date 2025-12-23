跨年天氣出爐 半個台灣有雨 明起濕冷5天

今天（23日）各地多雲到晴，氣溫回升，明天（24日）東北季風增強，北台灣氣溫開始下降；周四、五（25、26日）接近大陸冷氣團的冷空氣南下，中部以北及東北部轉濕冷，影響至周日（28日）。中央氣象署表示，下周三、四（31日、2026年1月1日）跨年及元旦水氣增多，北部、東半部有雨，中南部山區也有零星短暫雨。

氣象署指出，明東北季風增強，北部及東北部氣溫稍降，周四、五較明顯的冷空氣南下，預估強度接近大陸冷氣團，中部以北及東北部天氣轉冷，其他地區早晚也涼；水氣明顯增多，北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨，尤其桃園以北及東北部地區降雨較持續，有局部較大雨勢發生機率，中南部山區有零星短暫雨。

氣象署說明，周六、日受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚也涼，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，新竹以南山區有零星短暫雨。下周一（29日）東北季風減弱，北台灣氣溫回升，各地早晚仍偏涼；下周二（30日）各地多雲，僅東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸及大台北山區有零星短暫雨。

下周三就是跨年夜，氣象署表示，跨年、元旦水氣增多，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區多雲。

