跨年天氣出爐！強烈冷氣團這天殺到 平地低溫將「降至７度以下」

今日東北季風增強，迎風面降雨增加，氣溫稍稍下降。資料照，李政龍攝



今日（12/30）東北季風增強，北部氣溫稍微下降，高溫約20至21度，苗栗以北及花東地區有局部降雨，基隆北海岸及大台北山區有大雨機率；明日（12/31）水氣增多，北台灣降雨更明顯。週四（2026年1/1）元旦強冷空氣南下，越晚天氣越冷。週五起至週日（1/2至1/4）入冬首波強烈大陸冷氣團來襲，低溫將降至7度以下，北台灣將由濕冷轉為乾冷。

氣象署指出，今日東北季風增強，迎風面的基隆北海岸及大台北山區今日有雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，竹苗、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區天氣仍為多雲到晴。溫度方面，今日北部高溫約20至21度，宜蘭約22度，感受稍涼，中南部及花東高溫約25至28度，感受較溫暖舒適，不過各地早晚仍較涼，低溫約15至18度。離島天氣：澎湖陣時多雲，19至21度；金門晴時多雲，15至21度；馬祖晴時多雲，14至17度。

廣告 廣告

縣市預報。氣象署提供

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄撰文指出，根據最新模式模擬顯示，週四起強冷空氣開始逐漸南下，氣溫漸降，愈晚愈冷；週五至週日清晨入冬最強冷空氣壟罩，強度達到首波「強烈大陸冷氣團」（台北測站≦12度）的機率高，本島平地最低溫將降至7度以下，提醒民眾應注意保暖，絕不可小覷。

吳德榮接著指出，降雨方面週四、週五迎風面北部、東北部有局部短暫雨，花東有零星飄雨的機率，背風面晴時多雲，北東濕冷、中南乾冷；週末各地晴朗穩定，東半部偶有零星飄雨機率，各地乾冷。

元旦晚間起強烈冷空氣來臨，週五至週日氣溫將降至最低。氣象署提供

吳德榮表示，根據最新模式模擬顯示，這波冷空氣比上波更強，零度（雪）線高度約降至1,500公尺，不過水氣條件不如上波，1,500公尺以上高山（太平山、合歡山、雪山等）仍可能有零星飄雪現象，不過1,000公尺左右的七星山、大屯山則無飄雪機率，僅有較低的霧淞、冰霰機率，但可遇不可求。

更多太報報導

「冷冬」機率大增？林得恩：反聖嬰發生機率明年1月衝至最高

大專校院可用資金公開！台大110億元居冠 3私校為負數

人潮最多、風險最高 高雄跨年防恐演練鎖定捷運站