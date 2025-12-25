跨年天氣回暖！下波冷空氣「恐達寒流等級」影響時間曝光

生活中心／游舒婷報導

今（25）日天氣明顯變冷，但南北也呈現明顯的溫度差，苗栗以北到宜蘭高溫僅有17-18度，加上下雨變得更加濕冷，不過南部、台東最高還有26度。天氣職人吳聖宇指出，跨年夜、元旦這段期間天氣回暖，而下波強冷空氣團恐在元旦過後南下，甚至可能達寒流等級，要持續關注相關預報。

下波冷空氣恐達寒流等級。（圖／資料照）

天氣職人吳聖宇在臉書發文，今日是台灣附近水氣最多的一天，台中以北到東半部出現短暫陣雨、尤其苗栗到宜蘭一帶降雨明顯且持久，明（26日）白天後水氣才會逐漸減少，不過北部、東半部降雨機率還是較高。

寒冷聖誕節！氣溫明顯下降 南北有溫度差

今日各地溫度也明顯下降，但南北溫度還是有差異，苗栗以北到宜蘭因為加上下雨感受到濕冷，明（26）日清晨受大陸冷氣團影響，各地偏冷，中北部、東北部都市地區低溫約12至14度，空曠地區可降至10至12度或以下，台北市低溫約13至14度；南部及花東都市地區低溫14至16度，空曠地區約12至14度；白天冷氣團持續影響，且仍有降雨機會，苗栗以北至宜蘭高溫僅14至16度，台中至嘉義及花東地區約18至21度，南部則約22至24度，南北溫差明顯，整體天氣偏冷，需注意保暖。

週末冷氣團減弱 元旦後強冷空氣南下「恐達寒流等級」

週末（27-28）日冷氣團影響明顯減弱，環境水氣也減少，溫度將回升，不過因為大環境仍是東北風為主，回升幅度不大，要注意的是日夜溫差，如果假日有安排南北兩地活動的民眾要特別注意。

吳聖宇指出，預估跨年夜、元旦這段期間天氣回暖、趨於穩定，東半部容易下雨，而元旦過後有個強冷空氣即將南下，目前預報看起來有達寒流的架式，但是因為時間仍早，要繼續留意後續預報。

