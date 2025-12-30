跨年天氣搶先看！「這天起」低溫恐下探6°C 冷得很有感

【記者黃泓哲／台北報導】受到東北季風逐漸增強影響，今天(12/31)全台水氣與雲量明顯增加，清晨氣溫偏冷。天氣風險公司分析師薛皓天指出，基隆北海岸與東北角今天有局部較大雨勢，跨年外出務必攜帶雨具。竹苗地區為多雲時陰，可能出現零星飄雨；中部以南及花東則以多雲到晴為主，但夜間氣溫明顯偏低，提醒民眾跨年活動要注意保暖。

薛皓天表示，明天元旦起中高層槽線南下影響台灣，冷空氣強度明顯增強，將迎來2026年第一波強烈大陸冷氣團。苗栗北部及宜花地區轉為陰時多雲，並有短暫陣雨機會，台中以南及台東則為晴到多雲。由於水氣與低溫條件配合，3000公尺以上高山不排除出現零星降雪。

週五(1/2)冷氣團威力全面發揮，苗栗以北與東部天氣陰冷，迎風面北部、東北部仍有局部短暫降雨，台中以南為多雲到晴。白天高溫普遍不到20°C，中北部與東北部僅約14°C，中部約15~18°C，花東約18~19°C。夜間清晨低溫更明顯，竹苗地區可能下探8~11°C，北部與東北部約10~13°C，台北測站預估最低約11°C，仍有接近寒流門檻的機會。

薛皓天提醒，從週四晚間到週日清晨是這波冷空氣最冷時段，民眾務必多添衣物、留意日夜溫差，並多補充溫熱飲品。週六水氣稍減，北部與東部仍偏陰冷，新竹以南可見陽光，但體感依舊寒冷；夜間低溫仍普遍在10~14°C之間。

週日冷氣團逐漸減弱，各地天氣好轉，東半部為多雲，其餘地區晴到多雲。白天氣溫回升，但苗栗以北與東北部高溫仍低於20°C，中南部約20~24°C。薛皓天也提醒，下週仍可能有一波接一波冷空氣南下，甚至不排除再達強烈冷氣團或寒流等級，建議民眾持續做好防寒準備。

