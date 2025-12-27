跨年天氣曝光！東北季風攪局北部降雨 元旦後恐有寒流

氣象專家林得恩分析跨年與元旦天氣。翻攝自臉書「林老師氣象站」



跨年將至，天氣狀況備受民眾關注。氣象署表示，今起大陸冷氣團逐漸減弱，30日起東北季風增強，天氣濕冷，將影響到31日至1月2日。氣象專家林得恩表示，下波強冷空氣團，預估就在元旦過後開始南下，強度有機會達寒流等級。

氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」提到，「跨年夜，東北季風也來湊熱鬧！」他說，下週三（12/31）跨年夜，天氣受東北季風增強影響，台灣北部及東北部地區降雨機率增高，中南部山區亦有零星陣雨。這波水氣，元旦過後，因為環境風場調整緣故，降雨將再擴大影響至東部地區；由於東半部雲量較多，元旦想要看見第一道曙光的機率相對是偏低的。

林得恩進一步說明，受東北季風增強影響，北部及東北部地區白天高溫略為下降，台灣各地早晚氣溫仍涼。整體來看，跨年夜、元旦這段期間，北部及東北部屬於濕涼天氣；其它地區仍屬多雲到晴天氣，但早晚溫差較大。

林得恩指出，下波強冷空氣團，預估就在元旦過後開始南下，強度有機會達寒流等級，需要特別追蹤關注。

