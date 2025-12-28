跨年天氣曝！今氣溫回升「明起東北季風增強」元旦夜後冷氣團接棒

中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在新竹縣關西鎮的攝氏11.4度。氣象署表示，今天（29日）水氣仍多，北部及宜蘭氣溫持續回升，各地早晚天氣仍較涼，苗栗以南日夜溫差大。明天天氣如何？氣象署指出，明天（30日）東北季風稍增強，到周四元旦（1日）持續受東北季風影響，周五至周六（2日到3日）受大陸冷氣團影響。

東北風偏強，今日晨至明日晚上蘭嶼、綠島、新北市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。

今天（29日）水氣仍多，基隆北海岸及宜蘭下雨時間較長，並有局部大雨發生的機率，而桃園以北、花蓮地區及竹、苗山區也有局部短暫雨，台東地區及恆春半島亦有零星短暫雨，其他地區則為多雲的天氣；氣溫方面，北部及宜蘭氣溫持續回升，各地早晚天氣仍較涼，苗栗以南日夜溫差大，預測各地低溫14～18度，高溫在北部及宜蘭約21～23度，其他地區24～27度；此外，清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，駕駛朋友應注意行車安全。

氣象署在臉書預報，跨年東北季風陪倒數，元旦夜後冷氣團強勢接棒。北東先溼涼、後轉冷，安排活動別忘了帶雨具、準備雨天備案行程；中南部天氣大致穩定、日夜溫差大，夜間、沿海活動要帶防風保暖的外套。

（圖取自中央氣象署網站）

冷空氣逐漸增強，明天至周四元旦受東北季風影響，周五至周六受大陸冷氣團影響；迎風面均有短暫雨。明天（30日）東北季風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降，周三、周四（31日、1日）東北季風影響，各地早晚稍涼；新竹以北、東北部地區有短暫雨，苗栗、花、東及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。低溫預測為北部及東半部14～17度，花、東約18度；高溫預測為北部及宜蘭18～22度，花東22～26度，中南部24～27度。

周五（2日）大陸冷氣團南下，各地天氣轉冷；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。周六（3日）大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，周日（4日）大陸冷氣團稍減弱，北部及東北部天氣仍冷，其他地區早晚亦冷；桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。低溫預測為西半部及東北部11～15度，花、東約15～17度；高溫預測為北部及宜蘭15～20度，花、東18～21度，中南部19～25度。

下周一到下周三（5日到7日）冷空氣持續影響，北部及東北部偏冷，其他地區早晚亦較冷；北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲；後期冷空氣影響時間及程度仍有不確定性，請注意氣象署最新天氣資訊。

撰稿：吳怡萱

（圖取自中央氣象署網站）






