跨年天氣曝！今氣溫回升「明起東北季風增強」元旦夜後冷氣團接棒
中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在新竹縣關西鎮的攝氏11.4度。氣象署表示，今天（29日）水氣仍多，北部及宜蘭氣溫持續回升，各地早晚天氣仍較涼，苗栗以南日夜溫差大。明天天氣如何？氣象署指出，明天（30日）東北季風稍增強，到周四元旦（1日）持續受東北季風影響，周五至周六（2日到3日）受大陸冷氣團影響。
東北風偏強，今日晨至明日晚上蘭嶼、綠島、新北市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。
今天（29日）水氣仍多，基隆北海岸及宜蘭下雨時間較長，並有局部大雨發生的機率，而桃園以北、花蓮地區及竹、苗山區也有局部短暫雨，台東地區及恆春半島亦有零星短暫雨，其他地區則為多雲的天氣；氣溫方面，北部及宜蘭氣溫持續回升，各地早晚天氣仍較涼，苗栗以南日夜溫差大，預測各地低溫14～18度，高溫在北部及宜蘭約21～23度，其他地區24～27度；此外，清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，駕駛朋友應注意行車安全。
氣象署在臉書預報，跨年東北季風陪倒數，元旦夜後冷氣團強勢接棒。北東先溼涼、後轉冷，安排活動別忘了帶雨具、準備雨天備案行程；中南部天氣大致穩定、日夜溫差大，夜間、沿海活動要帶防風保暖的外套。
冷空氣逐漸增強，明天至周四元旦受東北季風影響，周五至周六受大陸冷氣團影響；迎風面均有短暫雨。明天（30日）東北季風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降，周三、周四（31日、1日）東北季風影響，各地早晚稍涼；新竹以北、東北部地區有短暫雨，苗栗、花、東及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。低溫預測為北部及東半部14～17度，花、東約18度；高溫預測為北部及宜蘭18～22度，花東22～26度，中南部24～27度。
周五（2日）大陸冷氣團南下，各地天氣轉冷；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。周六（3日）大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，周日（4日）大陸冷氣團稍減弱，北部及東北部天氣仍冷，其他地區早晚亦冷；桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。低溫預測為西半部及東北部11～15度，花、東約15～17度；高溫預測為北部及宜蘭15～20度，花、東18～21度，中南部19～25度。
下周一到下周三（5日到7日）冷空氣持續影響，北部及東北部偏冷，其他地區早晚亦較冷；北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲；後期冷空氣影響時間及程度仍有不確定性，請注意氣象署最新天氣資訊。
撰稿：吳怡萱
其他人也在看
7.0強震台北狂搖！象山「鏡頭君」直擊101大力晃動20秒
宜蘭外海27日深夜發生規模7.0的強烈地震，全台有感。值得注意的是，台北市象山上的即時影像鏡頭，剛好拍下地震時台北101晃動的影像，時間長約20秒左右。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 63
東部海域23:05芮氏規模7.0地震！全台22縣市有感 最大震度4級
地牛翻身！今（27）日23時05分台灣東部海域發生深度72.8公里地震，芮氏規模7.0，最大震度4級，全台22縣市有感。各縣市震度分別為宜蘭縣4級、新北市4級、花蓮縣4級、台北市4級、基隆市4級、桃園台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 19
地震後竹科路上大塞車！工程師深夜衝回公司
[NOWnews今日新聞]昨日晚間約11時宜蘭外海發生規模7.0大地震，全台多地皆有感！不少民眾在睡夢中也被驚醒，而在地震後的另一邊，有人發現，竹科的工程師們又出動了，不少工程師已經在地震發生後開車趕...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前 ・ 50
2波「西伯利亞冷空氣」接力南下！鄭明典示警：1月確定更冷
[Newtalk新聞] 雖然今(27)天冷氣團減弱，但中央氣象局長鄭明典表示，未來兩週都會有西伯利亞的冷空氣南下，且第2週會比第1週的更強，北風影響更明顯，因此確定1月一定會更冷。 氣象署表示，雖然今天起冷氣團減弱，各地天氣都會逐步回溫，水氣減少，但30日開始會有新的東北季風南下，北部會再轉濕冷，各地低溫約15至18度，強度沒有前一波那麼強。 對此，鄭明典今天在臉書上，PO出一張500百帕「等高線和距平(底色)圖」，預測未來兩週的天氣。鄭明典表示，從西伯利亞的貝加爾湖脊場變化趨勢來看，第一週偏西且較淺；第2週脊線呈東北－西南走向，這樣在脊線東側的北風更明顯、更強，可以更有效率的將冷空氣往南送。 其次看海路交界的東亞主槽，第一週低壓中心偏北，槽線較淺；第2週低壓中心明顯往南，槽線更往南伸。以上兩個特徵都顯示，第二週之後，台灣受北方冷空氣影響的機率大增，基本上會有一段平均偏冷的天氣型態，因此確定1月的天氣會更冷。查看原文更多Newtalk新聞報導冷氣團減弱仍寒冷！金門低溫特報 3千公尺以上高山有機會降雪盼明年上半年訪中「鄭習會」 鄭麗文：希望給賴清德上課新頭殼 ・ 1 天前 ・ 1
冷氣團逐漸減弱！最暖時間曝光 氣象署全說了
即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導中央氣象署預報員曾昭誠今（27）日上午說明，由於大陸冷氣團會逐漸減弱，各地今天溫度回逐漸回升，預計到跨年前30日會有另一波東北季風南下，屆時北台灣、東半部等迎風面降雨機率則會增多，而下週一（29日）是未來一週平均最溫暖的一天，白天各地可達22、23度，甚至中南部會有25度以上的氣溫。民視 ・ 1 天前 ・ 4
跨年雨最大地區曝 元旦後「恐迎寒流」？氣象署解答
把握好天氣！中央氣象署今（28）日表示，明天是未來一週天氣最好的一天，週二（30日）至元旦（1月1日）受到東北季風影響，迎風面水氣增多。週五至週日（2日至4日）又迎來一波大陸冷氣團，北部及東北部地區下探13至14度，沿海空曠地區更低，是否達寒流等級仍須密切觀察。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 發起對話
元旦後冷氣團強勢接棒！氣象署示警「2天」低溫恐探個位數：各地很有感
今（28）日清晨溫度仍偏低，各地低溫約12至17度，白天高溫略回升，北部及宜蘭18至20度，中南部及花東約23至25度，桃園以北、花蓮地區及中部以北山區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭地區雨勢較為明顯。中央氣象署也示警「東北季風陪倒數，元旦夜後『冷氣團』強勢接棒」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 發起對話
週日回暖後冷空氣緊跟 恐凍13度、濕5天！不排除「這時」有寒流
把握好天氣！今（27）日中央氣象署預報，28、29日白天可迎來短暫回暖，30日一波東北季風來訪，預計帶來低溫、降雨持續至1月3日、4日，迎風面的北部、東半部要留意連日雨勢，馬祖不排除下探13度。至於寒流什麼時候來？今早氣象專家林得恩曾發文分析，跨年夜、元旦天氣與氣象署的預報相近，不過元旦過後可能有較強的冷空氣南下，強度有機會達寒流等級，實際降溫幅度需待更近時再觀察。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
今冷氣團減弱、2地區炸雨！下波冷空氣這天到 挑戰「強烈大陸冷氣團」
今、明（28日、29日）兩天北部及東北部氣溫回升，各地早晚天氣仍較涼；氣象署提醒，基隆北海岸及臺灣東北部有短暫雨，桃園以北、東部地區及竹苗山區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲，今日北部地區亦有局部短暫雨，基隆北海岸及東北部地區並有局部大雨發生的機率。氣象專家吳德榮透露，今起冷氣團減弱，週四（1日）起另一波冷空氣開始南下，週五、六（2、3日）冷空氣續三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
看到一堆地震跑路文 他曝一原因喊：住2F以上，其實不用急著跑
1227深夜發生大地震，全台有感，由於時間是週六夜，不少人直呼不敢睡了。政治評論員吳崑玉說，如果你家住2F以上，其實不用急著跑。因為地震對建築傷害，通常在最初1分鐘內造成。1分鐘應該不足以讓你從3樓跑到1樓戶外，連叫電梯也到不了。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 20
又搖了！宜蘭外海21:57規模4.1淺層地震 6縣市有感
宜蘭縣政府東方24.5公里的台灣東部海域於28日21時57分發生一起芮氏規模4.1的地震，震源深度為63.3公里，屬於「淺層地震」。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 6
全台都搖！台灣深夜7.0地震 各地民眾嚇壞：感覺比上次花蓮強震還大
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜大地震！根據中央氣象署地震測報中心資料，今（27）天晚間11時05分台灣東部海域發生芮氏規模7.0地震，震央在宜蘭縣政府東...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 13
明天天氣回暖 下周二東北季風增強 北台灣再轉濕涼
中央氣象署表示，明後天（28、29日）溫度漸回升，北部白天約攝氏20度、中南部接近25度，不過北部、東半部仍有降雨機會；下周一（29日）為下周最溫暖的一天，全台約22到26度。下周二（30日）起東北季風南下影響，北部、東北部等將轉局部短暫雨直至明年1月3日。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 4
跨年、元旦天氣曝！吳德榮示警「下波冷空氣入冬最強」：低溫恐下探7度
今（29）日北部及東北部氣溫回升，各地早晚天氣仍較涼，苗栗以南日夜溫差大；氣象署提醒，基隆北海岸及臺灣東北部有雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北、東部地區及竹苗山區有局部短暫雨。至於跨年、元旦天氣如何？氣象專家吳德榮表示今晚起至週三（31日）東北季風稍增強，週四（1日）起冷空氣開始南下，氣溫漸降；週五（2日）至週日（4日）清晨、入冬最強冷空氣籠罩，為首波「強烈大陸冷氣團」，示警本島平地最低氣溫將三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 4
新竹吊車大王震驚！5億豪宅水晶燈狂甩 交大電腦泡水慘了
台灣於27日深夜11點多發生芮氏規模7.0強震，全台有感，新竹地區災情陸續傳出。「吊車大王」胡漢龑的5億豪宅內水晶燈劇烈搖晃，是他首次見到如此景象。陽明交通大學工程三館因水管破裂造成積水災情，多台電腦設備遭殃。此外，新竹科學園區周邊在地震後出現塞車情形，疑為工程師趕回處理，台積電也依緊急應變程序疏散人員，連德國之聲等外媒都密切關注台灣地震及台積電的應變狀況。TVBS新聞網 ・ 9 小時前 ・ 13
跨年天氣出爐！北東一路濕涼到元旦後 下周二東北季風增強
中央氣象署指出，明後兩天冷氣團減弱，整體氣溫逐步回升，北部、東半部及恆春半島有局部短暫降雨，其中基隆北海岸與宜蘭降雨機率較高，局部地區雨勢偏大。下周一雨區略為縮小，降雨仍以桃園以北、東半部及恆春半島為主，基隆北海岸與宜蘭仍是降雨較明顯的區域。進入下周二，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發起對話
2026首波寒流這天殺到！「北台轉雨」時間出爐 專家揭元旦曙光機率
全台民眾期待跨年夜歡慶活動，中央氣象署表示，跨年日（31日）當天受東北季風影響，各地早晚稍涼；桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨；氣象專家也表示，跨年當天東北季風略增強，北台灣多雲偶有局部短暫降雨的機率。即不一定能看到元旦曙光。1月1日另一波冷空氣開始南下，北部、東半部轉有局部短暫雨，由於各國模式模擬歧異大、且持續調整，是否為2026第1波「大陸冷氣團」，需再觀察。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
跨年變天警報！急轉濕冷「元旦曙光難現」 下周寒流冷空氣接力
氣象專家林得恩提醒，下周跨年夜受東北季風增強影響，北台灣降雨機率上升，東半部因雲量較多，元旦想欣賞曙光的機率偏低。此外，元旦過後將有一波恐達寒流等級的冷空氣南下強襲。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
元旦冷空氣最強！專家曝「1月上旬天天涼冷」 恐達寒流等級
【緯來新聞網】今（28日）清晨溫度仍偏低，不過白天各地氣溫回升，周一全台天氣最穩定，不過周二將開始變緯來新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
今白天溫升早晚涼 週五起「最強冷氣團報到」全台急凍下探7度
今日各地氣溫預估如下：北部地區15至24度、中部地區12至28度、南部地區13至29度、東部地區14至28度。展望未來天氣，吳德榮指出，從今晚至週三（31日），東北季風略為增強，北台灣雲量將逐日增加，短暫降雨機率同步上升，高溫略降，整體天氣偏涼。其餘各地天氣仍然穩定晴朗，...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 發起對話