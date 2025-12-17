跨年天氣曝！鄭明典示警高層極渦不穩定：恐有「明顯北極空氣外流」

跨年天氣曝光了！前氣象局長鄭明典今（17）日表示，以前都是談「負北極振盪」，那是北極冷空氣比較容易外流到中緯度的情況，但最近會有一段比較持續的「正北極振盪」，北極冷空氣比較限縮在高緯度地區。並非冷空氣不會外流，正北極振盪時，冷空氣傾向於小鼓、小股的外流然後和暖空氣混合。

鄭明典解釋，有個徵兆是高層極渦仍然不穩定，很可能在年底或跨年的時候，再引發另一波明顯的北極空氣外流現象。外流區域現在則無法預測，但是趨勢上有可能轉到歐亞大陸塊這一端。

廣告 廣告

責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

強烈大陸冷氣團全台急凍！7縣市下探10度↓ 跨年天氣曝

週六氣溫短暫回升 跨年元旦迎冷空氣下探12℃

南方雲系北移「全台有雨」 冷氣團元旦再報到下探11℃