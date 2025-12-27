跨年天氣曝！2026「首波寒流」殺到 專家揭元旦「見曙光」機率

記者簡浩正／台北報導

雖大陸冷氣團減弱，但今日桃園以北、臺灣東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。（圖／資料照）

出門帶雨具！隨著2025年進入尾聲，全台民眾期待跨年夜各項歡慶活動，不過中央氣象署表示，跨年日（31日）當天受東北季風影響，各地早晚稍涼；桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨；氣象專家也表示，跨年當天東北季風略增強，北台灣多雲偶有局部短暫降雨的機率。即不一定能看到元旦曙光。1月1日另一波冷空氣開始南下，北部、東半部轉有局部短暫雨，由於各國模式模擬歧異大、且持續調整，是否為2026第1波「大陸冷氣團」，需再觀察。

氣象署表示，今(27)日大陸冷氣團減弱，北部及東北部天氣仍涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大；桃園以北、臺灣東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，新竹以南山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，清晨中部以北地區及澎湖亦有零星短暫雨。

28日、29日北部及東北部氣溫回升，各地早晚天氣仍較涼，新竹以南日夜溫差大；基隆北海岸、東北部、東部地區及大臺北山區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區多雲，２８日東北部地區並有局部較大雨勢發生的機率。

跨年當天北台灣多雲偶有局部短暫降雨的機率。1月1日另一波冷空氣開始南下，恐難見曙光。（圖／資料照）

迎接跨年部分，30日東北季風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降，31日至明年1月2日東北季風影響，各地早晚稍涼；桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」指出，冷氣團最強時期已過，今晨氣溫略升；截至5：02，本島縣市平地最低氣溫為，新竹(關西鎮)12.1度，今晨觀測資料顯示，各地雲量多，伴隨零星回波、迎風面降雨較持續，中部有局部零星雨。

他說，最新模式模擬顯示，明(28)日冷氣團減弱，氣溫略升，北台雨後轉多雲，東半部仍有局部短暫雨的機率。下週一(29日)各地晴朗，北舒適南微熱、早晚涼，北海岸及東半部偶有零星少量降雨的機率。

大家最關心的跨年天氣部分，吳德榮指出，下週二、三(30、31日)東北季風略增強，北台灣多雲偶有局部短暫降雨的機率，其他各地仍晴朗穩定。值得注意的是，最新模式模擬顯示，下週四(1日)起另一波冷空氣開始南下，北部、東半部轉有局部短暫雨。下週五(2日)冷空氣續南下，各國模式模擬歧異大、且持續調整，故此波冷空氣的最終強度為何？是否僅為2026第1波「大陸冷氣團」，需再觀察。

