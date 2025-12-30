跨年天氣爛到罵髒話 氣象粉專：下完大雨馬上急凍變9度

明天（31日）是今年最後一天，但對北部民眾來說，今年跨年夜、元旦天氣並不好，不只會下雨，還會從14度降溫至9度，氣象粉專「台灣颱風論壇」小編指出，苗栗縣以北、宜蘭等地區，跨年天氣「金價乾那賽」，北部跨年民眾恐怕都會被雨水打濕，且一跨完年冷空氣馬上就南下，提醒民眾注意。

台灣颱風論壇小編今（30）日在Threads表示，今年跨年冷空氣增強，目前預報顯示，苗栗縣以北的北部、東北部地區，跨年天氣會非常糟，想要順利跨個好年，最好往中南部移動，「不知道明晚在大安森林公園時，臉上是淚水還是雨水」。

台灣颱風論壇提醒，跨完年後有一波威力很強的冷氣團抵達，會一直冷到周末，且下周又有一波更強的冷空氣南下，「一臉要把12月欠大家的冬天，一次吐還給各位的樣子，所以大家皮拉緊蛤」。

中央氣象署指出，跨年夜、元旦北部、東北部雲量較多，尤其基隆北海岸、大台北地區降雨時間較長，中南部山區也可能出現零星降雨，溫度約14度左右，且會越來越低，請民眾適時添加衣物。

氣象署表示，周四（1月1日）強烈大陸冷氣團開始南下，北部氣溫逐漸下降，其他地區入夜後也會有感變冷，基隆北海岸、大台北山區有局部大雨，桃園以北及宜蘭地區也有短暫降雨，低溫約14度左右。

氣象署說，周五起（1月2日）受強烈大陸冷氣團影響，各地都會明顯變冷，中部以北低溫下探9度，南部、花東也只有13度左右，北部、宜蘭1500公尺以上山區，中部、花蓮3000公尺以上高山有降雪機率，周日（1月4日）白天起，這波冷氣團才會逐漸減緩。

