跨年天氣變臉記得保暖！首波「強烈冷氣團」壓境 低溫恐跌破7度

[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導

跨年後天氣急轉直下，元旦起強冷空氣南下，全台將迎來入冬以來最有感的一波降溫。氣象專家吳德榮指出，今（31）日受東北季風與水氣影響，北部、東北部雲量偏多，並有局部短暫降雨，整體感受偏涼；中南部則受「輻射冷卻」影響，清晨低溫明顯，但白天仍可回暖，日夜溫差大。元旦（1月1日）起強冷空氣逐步南下，氣溫愈晚愈低，週五至下週日（2日~4日）清晨將有機率迎來入冬最強一波「強烈大陸冷氣團」（台北測站≦12度），平地最低氣溫恐下探7度以下，民眾務必嚴防寒冷天氣。

廣告 廣告

跨年後天氣急轉直下，元旦起強冷空氣南下，全台將迎來入冬以來最有感的一波降溫。（示意圖／unsplash）

吳德榮今日在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，根據清晨觀測資料，中南部受「輻射冷卻」，多處平地最低溫落在11至12度之間。白天北部高溫約20度左右，中南部仍可上看接近30度，但早晚偏冷，需留意溫差變化。北部、東北部有局部降雨機率，花東也可能出現零星雨勢。

最新模式模擬顯示，元旦起強冷空氣逐步南下，氣溫漸降，愈晚愈冷。週五至下週日清晨更有機會迎來首波「強烈大陸冷氣團」，平地最低氣溫恐下探7度以下，北東濕冷、中南部則為乾冷型態，民眾務必加強保暖。

吳德榮也提醒，這波冷空氣強度較前一波更強，「零度線」高度可能降至約1500公尺，包括太平山、合歡山、雪山等高山仍有零星降雪機率，但水氣有限，雪量不多；至於1000公尺左右山區，霧淞或冰霰機率偏低，屬可遇不可求。後續是否再有更強冷空氣接力，仍待模式進一步修正觀察。

更多FTNN新聞網報導

年漲逾142%還沒完？「1類資產」出口遭中國卡關 馬斯克示警恐再狂飆

美股四大指數皆收黑！特斯拉跌破1% 輝達、台積電ADR均下挫

這檔11月營收「月年雙增」！外資重砍仍強漲半根 長老輸血2577萬買進千張

