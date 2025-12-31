跨年天氣變臉記得保暖！首波「強烈冷氣團」壓境 低溫恐跌破7度
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導
跨年後天氣急轉直下，元旦起強冷空氣南下，全台將迎來入冬以來最有感的一波降溫。氣象專家吳德榮指出，今（31）日受東北季風與水氣影響，北部、東北部雲量偏多，並有局部短暫降雨，整體感受偏涼；中南部則受「輻射冷卻」影響，清晨低溫明顯，但白天仍可回暖，日夜溫差大。元旦（1月1日）起強冷空氣逐步南下，氣溫愈晚愈低，週五至下週日（2日~4日）清晨將有機率迎來入冬最強一波「強烈大陸冷氣團」（台北測站≦12度），平地最低氣溫恐下探7度以下，民眾務必嚴防寒冷天氣。
吳德榮今日在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，根據清晨觀測資料，中南部受「輻射冷卻」，多處平地最低溫落在11至12度之間。白天北部高溫約20度左右，中南部仍可上看接近30度，但早晚偏冷，需留意溫差變化。北部、東北部有局部降雨機率，花東也可能出現零星雨勢。
最新模式模擬顯示，元旦起強冷空氣逐步南下，氣溫漸降，愈晚愈冷。週五至下週日清晨更有機會迎來首波「強烈大陸冷氣團」，平地最低氣溫恐下探7度以下，北東濕冷、中南部則為乾冷型態，民眾務必加強保暖。
吳德榮也提醒，這波冷空氣強度較前一波更強，「零度線」高度可能降至約1500公尺，包括太平山、合歡山、雪山等高山仍有零星降雪機率，但水氣有限，雪量不多；至於1000公尺左右山區，霧淞或冰霰機率偏低，屬可遇不可求。後續是否再有更強冷空氣接力，仍待模式進一步修正觀察。
更多FTNN新聞網報導
年漲逾142%還沒完？「1類資產」出口遭中國卡關 馬斯克示警恐再狂飆
美股四大指數皆收黑！特斯拉跌破1% 輝達、台積電ADR均下挫
這檔11月營收「月年雙增」！外資重砍仍強漲半根 長老輸血2577萬買進千張
其他人也在看
北台偏涼偶雨！元旦強烈冷氣團報到 愈晚愈冷跌剩7度
今(31日)東北季風水氣增多，北部、東北部局部短暫降雨，氣象專家吳德榮指出，元旦冷空氣開始逐漸南下，週五至週日清晨、入冬最強冷空氣籠罩，為首波「強烈大陸冷氣團」本島平地最低氣溫將降至7度以下。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
淑麗氣象／元旦急凍！強冷氣團將南下 曙光機會一次看
淑麗氣象／元旦急凍！強冷氣團將南下 曙光機會一次看EBC東森新聞 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
新北、基隆大雨特報 元旦最強冷空氣襲 連3天跌破7度
今天跨年受東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，中央氣象署針對基隆北海岸及新北市發布大雨特報。明天元旦（2026年1月1日）入冬最強冷空氣南下，越晚越冷；周五至周日（2至4日）清晨首波強烈大陸冷氣團籠罩，各地天氣寒冷，低溫降至7度以下。中時新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
《社會》元旦低溫溼冷 北台灣難見曙光
【時報-台北電】北台灣民眾參加跨年及元旦升旗活動要多穿衣服，也還要攜帶雨具，民國115年元旦遇上強烈大陸冷氣團南下，全台明顯降溫。想要看新年第一道曙光，北台灣因雲層較厚，可能影響觀賞，中南部雖較晴朗，但可能被山擋住。氣象署表示，今年底呈現反聖嬰狀態，預估明年初會趨於正常，1至3月氣溫偏高、雨量偏少機率較高。 氣象署科長林伯東昨表示，強烈大陸冷氣團將於明天元旦南下，影響至1月4日，北部、宜蘭溫度迅速下降且低溫明顯，預估3日清晨最低溫，可能接近10度左右。另外，中部地區可能出現近10度低溫，南部、花東12至14度。 其中，1月2日晚間至3日清晨，北部近山區、東北部近山區可能出現6至8度低溫，苗栗以北8至10度，台中以北、宜蘭、花蓮平地、彰化以南近山區，可能10至12度。 林伯東指出，1月4日白天溫度明顯回升，但1月5日又一波冷空氣，儘管沒有上一波強烈，但北部地區可能出現接近14度低溫。至於降雨部分，今到明天都有溼冷空氣，基隆北海岸、宜蘭地區及桃園以北地區降雨較明顯，尤其基隆北海岸、宜蘭地區可能大雨，之後雨勢逐漸緩和，其他地方晴朗。 此外，雙北市區公車、台北捷運自明年1月3日起進入支付新時代時報資訊 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
基隆新北大雨特報！跨年夜雲多易雨、強烈大陸冷氣團元旦報到急凍
[Newtalk新聞] 受到東北季風影響，今（31）天北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚較涼。中央氣象署表示，預測北部及東北部高溫19至20度，其他地區24至26度；預測西半部及東北部低溫14至17度，花東地區約19度，近山區、空曠地區及縱谷內氣溫還會更低一些，中南部日夜溫差大。氣象署今天凌晨0時發布大雨特報，今天基隆北海岸（基隆市、新北市）有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。 氣象署指出，基隆北海岸及大台北山區為有雨天氣，並有局部大雨發生的機率，桃園以北及東北部地區則有局部短暫雨，竹苗、花蓮、台東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。離島天氣方面，澎湖陰時多雲，18至20度；金門多雲，15至19度；馬祖陰短暫雨，12至15度。空氣品質方面，竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，高屏局部地區及離島短時間可能達「橘色提醒」等級。 氣象署提醒，今晚跨年夜環境為北北東風，北部及東半部雲量相對偏多，並有局部短暫雨，尤其基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，參加活動建議攜帶雨具備用；跨年夜各地天新頭殼 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
富爸爸助攻也沒用？華納兄弟擬再拒派拉蒙提親 原因是「這個」
儘管軟體巨擘甲骨文為派拉蒙提供404億美元的擔保，試圖阻止華納兄弟把自家好萊塢資產出售給影音串流平台Netflix（網飛），但外媒週二（12/30）透露，華納兄弟仍打算再次拒絕派拉蒙的收購方案，原因是派拉蒙並未提高收購價格。太報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
信義代銷：前10月全台預售屋成交量大減7成 這個地方價格漲最少
展望2026年，預期房市動能將由房貸政策壓抑轉向經濟驅動。受惠於AI浪潮帶來的...信傳媒 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
《娛樂世界》羅志祥虧好友:不要9點半就想回家睡覺
【時報-台北電】蔡依林30日起在台北大巨蛋連唱3場，在圈內擁好人緣的她，後台呈現一片花海，超級壯觀，包括天王天后張惠妹、林俊傑、王力宏、許茹芸、林志穎等人送上花籃祝賀。羅志祥、楊貴媚、曾莞婷、江美琪夫妻及男團「Ozone」等星友特地到場支持。 羅志祥跟蔡依林擁多年好交情，他開玩笑喊「Jolin阿姨」，更笑說「啊，對了，不要9點半就想要回家睡覺喔，因為觀眾太嗨了，就陪大家嗨到炸裂吧」，祝福她盡情在台上表現72變，好好享受舞台。曾莞婷昨打扮一身勁裝到場，很期待欣賞蔡依林大巨蛋演唱會，想跟著音樂又唱又跳。 天后張惠妹熱情送上祝福：「親愛的妹子，愉悅～到底～辣翻全場。」前一天才認愛七七的林俊傑說：「祝大巨蛋演出圓滿成功！有空再一起玩音樂！」吳青峰還署名「早上才睡的青峰」祝賀：「祝福蔡依林熬夜大成功。」A-Lin則以「Good show」祝福蔡依林完美演出。(新聞來源:中國時報一記者許雅淳／台北報導)時報資訊 ・ 52 分鐘前 ・ 發起對話
史上最嚴重！前11月壽險業匯兌淨損失逾7048億元
史上最嚴重！壽險業有近7成可運用資金放在海外，受新台幣今年來劇烈波動，金管會保險局今（30）日公布截至11月為止，國內整體壽險業避險工具換匯成本共砸下新台幣2736億元，加計外匯準備金動用2301億元，加總後整體淨匯兌淨損失還高達7048億元，較2024年全年淨損失3029億元高出逾倍，今年全年可望改寫歷史新高。Yahoo奇摩股市 ・ 15 小時前 ・ 10
韓籍網紅分享台灣小吃 釣出蔡英文留言''可以加2倍香菜''
財經中心／陳妍霖 宋弘麟 台北報導一名韓籍網紅經常介紹台灣小吃，日前分享她吃控肉飯，還叫大家「一定要加滷蛋跟油豆腐」，沒想到，意外釣出''香菜控''的前總統蔡英文，親自留言推薦「吃台灣小吃的時候，可以加2倍香菜」，留言一出，湧進7萬多人按讚。網紅回覆，還稱呼蔡英文是"香菜英文"。倒是有民眾質疑，這樣對味嗎？肥ㄗㄗ、油亮油亮的Q彈控肉，又香又黏牙，光看畫面就讓人口水直流，無論是控肉、滷肉還是肉燥，加蔥、加酸菜，北部南部，吃法大不同，但您有聽過控肉加香菜嗎？韓籍網紅分享台灣小吃 釣出蔡英文留言「可以加2倍香菜」（圖／民視新聞）民眾：「可以喔因為我是南部人，吃的比較像有一些，可能還加一些花生粉，那個也很OK啦。」有民眾可以接受，畢竟刈包也會加香菜。韓籍網紅分享台灣小吃 釣出蔡英文留言「可以加2倍香菜」（圖／翻攝自threads@songcaiii）但有人打死不從，就怕香菜味道！有2.1萬人追蹤的韓籍網紅，在社群平台介紹台灣小吃，最近還分享「吃滷肉飯一定要加滷蛋跟油豆腐」，沒想到竟意外釣出前總統蔡英文。身為香菜控的小英，還在底下留言說，「謝謝你喜歡台灣，吃台灣小吃的時候，可以加2倍香菜，會很有台灣味」，短短一天，掀起網友熱議，湧進7萬多人按讚，不過加香菜，真的對味嗎？韓籍網紅分享台灣小吃 釣出蔡英文留言「可以加2倍香菜」（圖／翻攝自threads@songcaiii）控肉飯小吃業者：「大部分的年輕人，不會喜歡那個東西（香菜），會覺得那個，味道很重不敢吃。」韓籍網紅分享台灣小吃 釣出蔡英文留言「可以加2倍香菜」（圖／翻攝自''眼球中央電視台YT''）前總統蔡英文曾在2021年上''眼球中央電視台''網路節目說，「香菜是一定要吃的，沒有香菜東西怎麼會好吃，建議大家都要來一點」。身為''香菜控''的蔡英文前不久才剛分享說，自己愛吃香菜，但香菜加冰淇淋，不確定是擁有社會共識的吃法，這回她在留言，大力推荐香菜double，貼文爆紅，也再度掀起話題。原文出處：韓籍網紅分享台灣小吃 釣出蔡英文留言「可以加2倍香菜」 更多民視新聞報導從老將變新兵 資深導演黃克義：希望再次來民視虛擬棚拍攝他化身成「最貴店員」！「親自鏟薯條」眾人驚呆…新北也有跨年煙火！時間地點曝光 將在「這座橋」施放逾13分鐘民視財經網影音 ・ 14 小時前 ・ 3
愛山林祝文宇：台灣資金比錢淹腳目還多 降價交易量就可回升
愛山林（2540）30日召開法說會，董事長祝文宇會後接受採訪表示，現在台灣資金多到比過去「錢淹腳目」時期還多，只是政府不...聯合新聞網 ・ 15 小時前 ・ 2
2026跨年煙火各縣市直播：台北101、新北淡水、台中麗寶、高雄夢時代、宜花東12縣市一次看
揮別2025、迎接全新的2026年，全台各縣市跨年煙火與晚會接力登場。從全台最早施放的新北淡水跨河煙火，到午夜壓軸的台北101煙火、台中、高雄、宜花東等地繽紛夜空輪番綻放，即使不出門，也能透過直播感受跨年氛圍。Yahoo奇摩新聞整理2026全台跨年煙火直播懶人包，陪你一起在線上倒數迎新年。Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 8 分鐘前 ・ 發起對話
寶嘉聯合2026台北車展火力全開，19輛重磅車款齊發！
2026台北新車暨新能源車大展將於2025年12月31日在台北世貿一館正式登場，各大品牌已陸續揭露參展重點。其中，寶嘉聯合今年以全場第二大展區規模盛大參與，一口氣集結Alfa Romeo、Citroën、Jeep與Peugeot四大品牌同台亮相，無論在品牌數量、展出車款數量或全新車款規模上，皆堪稱本屆車展最具看頭的展區之一。地球黃金線 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
路易莎推出新品牌！「白霧時光」旗艦店落腳板橋 目標明年開8間
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導路易莎集團在迎接20周年之際，正式推出生活風格餐飲品牌「白霧時光」，提供咖啡、創意料理、烘焙麵包等餐點。首店位於...FTNN新聞網 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
醫起看／別只看高菌數！食藥署點名益生菌標示違規名單
醫起看／別只看高菌數！食藥署點名益生菌標示違規名單EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1
醫療費年年創高！終身醫療險1.5年保費暴漲3萬 專家揭雙防護網
台灣國民醫療保健支出節節高升，2023年更創下1兆8346億元的新高紀錄，平均每人支出高達7萬8595元。面對「醫療通膨」的嚴峻考驗，專家建議民眾應依年齡層選擇合適的保險組合，並定期檢視保單，以因應生活變化，避免風險來臨時才發現保障不足，陷入困境！TVBS新聞網 ・ 9 小時前 ・ 3
康是美2025彩妝銷量排行榜一次看！必買單品盤點，冠軍是美妝界常青樹，回購率超高！
年末美妝盤點登場！康是美正式公開「2025彩妝銷量排行榜TOP5」，從防曬、控油蜜粉到養膚底妝，通通是網友與消費者高回購認證的暢銷神級單品。想知道今年最熱賣、最不踩雷的美妝好物有哪些？跟著榜單入手，高CP值彩妝一次掌握，輕鬆打造精緻妝容。BEAUTY美人圈 ・ 1 天前 ・ 2
台中慈濟醫院醫護 植樹苗也種下希望
新的一年即將到來，台中慈濟醫院院長簡守信帶領同仁，在院區周邊種下樹苗，綠美化環境，這次綠化的地點，是在台中大愛幼兒園外圍，趁著上班上課前，有上百位同仁和幼兒園孩子，齊心種下30棵樹苗，一起種下希望...大愛電視 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
買房避開高價地雷區？股神巴菲特「買股5心法」也適用！房產達人狂讚一個觀念
隨著房市盤整，天秤逐漸朝買方市場傾斜，買家該如何出手入市，才能在房地產投資，亦或是自住選購上有更理想的決策？資深房地產專家蕭大立日前就在「阿宅-雙碩士地產顧問」粉絲頁中，以股神巴菲特（Warren Buffett）的成功作為引子，他表示，儘管巴菲特不是靠房地產致富，但其中的投資哲學仍與房地產買賣思維相當吻合。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
曹西平遺囑寫「財產全留乾兒子」仍不保險 律師揭1招讓兄弟沒得拿
據了解，曹西平未婚單身無子，父母也已離世，且與四名兄弟關係不睦，而真正和他關係最親、情同父子的人，是同住多年的乾兒子吳姓男子Jeremy。曹西平生前也曾在節目上放話，表示財產不會留給曹家人，並會立下遺囑，將財產給照顧自己的乾兒子。針對遺產問題，劉韋廷在臉書粉專...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 發起對話