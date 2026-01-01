跨年守約留台灣！ 五月天台中陪歌迷迎接2026：用愛修補所有破洞

天團五月天跨年夜在台中洲際棒球場，與粉絲們一起迎接2026，在煙火綻放下唱著〈笑忘歌〉，向大家喊話把傷心都忘記了，邁向嶄新一年。而對於不能到現場的歌迷，五月天也提前錄製影片，讓歌迷很感動，直說果然要聽著五月天倒數，才有跨年的感覺。

絢爛煙火在高空綻放。圖／相信音樂提供

五月天在台上相擁迎接2026。圖／相信音樂提供

跨年夜陪粉絲倒數 五月天：用愛修補所有破洞

往年跨年，五月天都會選擇留在台灣陪五迷一起迎接新年，今年也不例外，在一連連的經典歌曲下，帶領歌迷拋開過去一年的煩惱與遺憾大步邁向嶄新一頁，主唱阿信感性表示，「五月天只希望用音樂，用愛、用耐心修補所有的坑洞。」

不能到場跟偶像同樂沒關係，寵粉五月天也提前錄製影片，線上陪歌迷跨年，五月天也感謝每一座城市和每一位粉絲和歌迷，約定好一起唱到80歲。

台中／張綺云、陳建國 責任編輯／陳盈真

