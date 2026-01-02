跨年完心臟最危險？醫曝「5大地雷」恐同時引爆 12、1月成死亡高峰

實習記者藍子瑄／台北報導

胸腔暨重症醫師黃軒指出，12月與1月向來是心肌梗塞與猝死的高峰時段。（示意圖／資料庫）

每逢聖誕節到跨年期間，隨著氣溫驟降、聚會活動增加，心血管疾病風險也隨之升高。胸腔暨重症醫師黃軒近日在臉書發文指出，12月與1月向來是心肌梗塞與猝死的高峰時段，主要原因在於低溫、飲食油膩與飲酒、心理壓力、睡眠不足以及自行停藥等多項風險，往往在短時間內同時出現，使身體難以負荷。

黃軒醫師表示，首先是低溫影響。冬季寒流會刺激交感神經，導致血管收縮、血壓上升，對本身患有高血壓、動脈硬化、糖尿病，或曾有心臟病、中風病史者而言，等同一場「血管耐力測試」，血液變黏、血栓形成風險也隨之增加。

其次是節慶飲食。聖誕大餐與跨年聚會常同時出現高鹽、高脂與酒精攝取，短時間內可能造成血壓飆升、心律不整與血液黏稠度上升。

第三是睡眠不足。晚睡、跨夜與補眠失敗是節慶常態，但睡眠被打亂會使壓力荷爾蒙上升，導致心率與血壓長時間偏高，增加心律不整與心血管事件風險，「對心臟而言，不是在過節，而是在加班。」

第四是藥物中斷。黃軒指出，過年期間自行停藥是醫師最擔心的情況之一，包括降血壓藥、抗血小板藥與心臟用藥，一旦中斷，容易引發血壓反彈與血栓風險，心肌梗塞恐隨之發生。

最後則是情緒與心理壓力。節慶並非只有快樂，也可能伴隨家庭衝突、孤獨感、年終焦慮與財務壓力。這些心理壓力會透過神經與荷爾蒙系統影響心臟，誘發心血管事件，並非「想太多」。

黃軒醫師總結，聖誕到跨年是低溫、飲食失控、飲酒、失眠、情緒壓力與停藥同時出現的少數時段，心臟不是突然出問題，而是長期負荷在短時間內集中爆發。他也提醒高風險族群，務必規律服藥、注意保暖、節制飲食與作息，才能平安迎接新年。

