跨年完沒地方去？全台1月「限定玩法」曝光 溫泉、賞燈懶人包

實習記者藍子瑄／綜合報導

交通部觀光署公布「2026年1月觀光雙年曆」，一次整理全台各地新年重點活動，包含「台灣好湯」溫泉美食嘉年華。（示意圖／翻攝自ingimage）

迎接2026年，全台旅遊熱度持續延燒，跨年後的1月同樣精彩可期。交通部觀光署在官方臉書粉專公布「2026年1月觀光雙年曆」，一次整理全台各地新年重點活動，涵蓋跨年晚會、迎曙光、溫泉、美食，以及冬季限定的藝術與生態行程，讓民眾提早規劃行程，一月週週都有玩點。

觀光署指出，1月全台旅遊亮點滿滿，主打「跨完年、旅行不打烊」的慢遊節奏，邀請民眾用旅行迎接2026年新開始。全台活動包含「台灣好湯」溫泉美食嘉年華，適合在寒冬中泡湯放鬆；北部則有臺北最High新年城跨年晚會延續熱鬧氣氛，新北也推出新北歡樂耶誕城系列活動，持續帶動人潮。

廣告 廣告

中部地區同樣精彩，臺中登場山谷燈光節，結合夜間燈飾與藝術展演；南投舉辦日月潭跨年晚會，在湖光山色中迎接新年；嘉義則有嘉義市國際管樂節與阿里山日出印象音樂會，吸引樂迷與追日出旅客共襄盛舉。

東部與南台灣則走向生活與自然路線，宜蘭的壯圍生活節、花東地區的「花東出鏟的幸福」，以及臺東的「一烈！海派過生活」，展現在地文化魅力；臺南推出話題十足的龍崎光節—空山祭，高雄規劃雙年賞蝶生態行程，屏東則以落山風藝術季打造冬季限定的藝術風景。

此外，離島地區也不缺席，金門將舉辦年度體育盛事金門馬拉松，吸引跑者與旅遊族群前往挑戰。

全台1月觀光雙年曆。（圖／交通部觀光署提供）

觀光署也提醒，相關活動時間與內容仍以各主辦單位最新公告為準，建議民眾提早規劃交通與住宿。官方也呼籲，趁著年初放慢步調，透過一趟小旅行，為2026年開啟全新的美好開始。

更多三立新聞網報導

旅日族注意！「1神卡」明年起掰了 國內信用卡又少一張 背後原因曝光

史上最長寒假2／大學生放65天＋時薪調漲！打工竟比月薪「多賺5000元」

史上最長寒假1／課變少了「這幾校」寒假放成暑假？爽65天 網:學費打折

上學還是上班苦？網共鳴「1職業」全包 她曝殘酷現實：直接開地獄難度

