跨年宣傳不放表演卡司！ 「盧秀燕+饒慶鈴」同框引發討論

台北市 / 綜合報導

跨年快到了，民眾在台北捷運發現，有一個廣告燈箱的照片，是台中市長盧秀燕與台東縣長饒慶鈴，2人同框PK，沒有藝人照片，表演卡司是在首長照片下方小小的文字，引發不小討論，台中市府解釋，跨年晚會的資訊要行銷到外縣市，因此跟台東攜手合作，一起行銷城市的魅力，台東縣府說，因為跟台中是姊妹市，所以才用2位首長的照片宣傳彼此的跨年晚會，就是要吸引民眾目光。

廣告看板上，台中市長盧秀燕用手勢，強調「台中跨年誰與爭鋒」，同框的台東縣長饒慶鈴，也強調「台東跨年捨我其誰」，這是位在台北捷運的廣告燈箱，兩位縣市首長，宣傳跨年活動放的是自己的照片，沒有表演藝人的照片。

民眾說：「放大咖藝人會有吸引力一點啊。」仔細看廣告看板的下方，有註明演出的歌手陣容，但字體比較小，民眾說：「兩個縣市的PK啊，就感覺那種火藥味比較重，還是她們想當藝人。」人來人往的捷運走道，廣告看板吸引目光，不過宣傳跨年沒有藝人卡司而是首長照片，台中市府解釋，跨年晚會的資訊要行銷到外縣市，跟台東攜手合作，就是要一起行銷城市魅力，台東縣府則說，宣傳跨年晚會的管道與地點很多，饒慶鈴跟盧秀燕同框，是要行銷創意。

台東縣副縣長王志輝說：「我們也跟台中市政府，交互的去廣告，然後互相拉抬，希望更多人，能夠來認識到台東的今年跨年晚會。」台東縣府還說，其他地點的廣告看板，就有放上張惠妹玖壹壹A-LIN，以及許多登場藝人的照片，捷運燈箱廣告，只放首長照片就是為了吸引民眾注意，果然也引發話題。

