跨年將至！ 北市府危安演練 模擬捷運站「無差別攻擊」

台北市政府因應接下來的跨年，今(26)日執行高強度「無差別攻擊」演練。在市政府捷運站，模擬歹徒丟擲汽油彈，以及逃到第二現場隨機攻擊時，相關單位得確實執行7大階段，包含第一時間，捷運人員得疏散旅客以及簡單滅火，演練中還同時發布細胞簡訊，讓附近民眾知道狀況，不過若歹徒持續犯案，特勤隊將持防暴裝備進駐壓制，同時附近店家得協助民眾躲藏，北市府執行高強度演練，市長 蔣 萬安也要各單位繃緊神經。

捷運站內人來人往，突然間有人丟擲汽油彈，演練民眾。演練民眾說：「有人丟煙霧彈了。」捷運月台瞬間煙霧瀰漫，民眾尖叫聲四起，四處奔逃，還有人倒在地上動彈不得，隨機攻擊在捷運市政府真實上演。

26日台北市政府，執行高強度無差別攻擊演練，模擬在捷運站發生時，各單位該如何完美應對，當攻擊案在1點10分發生，首先得引導民眾疏散，一分鐘內就該有站長和保全滅火，8分鐘內消防隊到場救護，並發送細胞簡訊。

火場處置交給消防，捷運人員則需要透過監視器，追出歹徒去向現場駐警同步進場，但若是歹徒逃到第二現場，甚至有兩個人同時拿出利器，展開隨機攻擊，受傷民眾血流不止，店家也加入救援應變，附近店家啟動聯防，協助民眾躲藏到店內，等待特勤趕到，全副武裝警力對峙，順利壓制歹徒。

台北市長蔣萬安說：「我們希望未來在重大危安事件發生，就能發送細胞簡訊，不管是跨年到年貨大街，甚至到農曆年後，我想我們都不會鬆懈。」

北市府演練共計7大階段，最終完成分類檢傷以及後續火調蒐證，高強度演練要所有單位繃緊神經，要為後續跨年和下回突發狀況，做好萬全準備。

