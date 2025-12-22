跨年將至「預防隨機攻擊再發生」 北市規劃26日高強度演練

台北市長蔣萬安昨說，因應跨年晚會將至，本週將規劃在市府站周邊站點，舉辦高強度演練。他今（22日）進一步透露，預計將於26日進行，地點會在捷運站、市府轉運站等。（資料照／董孟航攝）

台北捷運台北車站、中山站爆發隨機攻擊事件後，台北市長蔣萬安昨說，因應跨年晚會將至，本週將規劃在市府站周邊站點，舉辦高強度演練。他今（22日）進一步透露，預計將於26日進行，地點會在捷運站、市府轉運站等，轉運站內的櫃位業者也會參與演練。

蔣萬安今說，針對後續各項大型活動，以及人潮聚集的商圈、場域，維安規格都有所提升，尤其跨年活動，也已擬定相關維安計畫，包括設置車阻及特勤警力，以及保安警力的支援。

蔣萬安指出，包含金屬探測器、偵爆犬等地毯式搜索，也是具體作為之一，市府會有所規範，確保市民安全。目前預計在26日進行1場高強度的演練，地點在捷運站及市府轉運站，跨局處投入參與。

蔣萬安並指示，模擬演練過程務必包含捷運站及轉運站內的櫃位業者，因為此次事件站內店家都在協助民眾避難。故演練時務必讓業者了解並熟悉應變措施，除了保護自己也能保護客戶安全。



