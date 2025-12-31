跨年將至！KARA、BABYMONSTER接力來台 蔣萬安市政會議裁示：全局處待命、確保平安

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

跨年夜即將到來，台北市年底大型活動密集登場。台北市長蔣萬安昨（30）日在市政會議中提出臨時動議裁示，要求市府團隊在跨年期間全面提高警戒層級，各局處首長一律待命、加強橫向聯繫，確保跨年活動與城市運作安全無虞，為2025年畫下平安圓滿的句點。

蔣萬安強調，各局處務必逐項檢視整備狀況，依最高標準確認所有細節，避免任何疏漏，讓市民安心迎接新的一年。（圖／市府提供）

蔣萬安在表示，「我想這一年來大家都辛苦了，明天就是跨年夜」，過去一年市府同仁相當辛勞，「我想這一年來大家都辛苦了，明天就是跨年夜」。他請李局長與同仁們再共同努力幾天，一起平安完成跨年勤務。

蔣萬安指出，今年跨年面臨多重挑戰，包括跨年晚會、蔡依林演唱會、元旦路跑等大型活動同時舉行，屬於「同時段、多場域、高人流」的複合型考驗，對市府而言是一次重要的實戰檢驗。他要求，不僅是窗口單位進駐應變，所有相關局處都必須全面到位，各局處首長須隨時待命，除了守好責任區，也要強化跨局處協作與橫向聯絡，確保資訊即時流通、狀況迅速掌握。

蔣萬安強調，各局處務必逐項檢視整備狀況，依最高標準確認所有細節，避免任何疏漏，讓市民安心迎接新的一年。

此外，蔣萬安也在會中回顧市府年末的城市行銷成果，感謝各局處共同努力，讓台北市年底活動精彩豐富。他提到，即將登場的跨年晚會邀請睽違12年回到台灣演出的韓國傳奇女團KARA，市府觀光傳播局也規劃多項城市應援，包括大型應援版面及捷運站限定播音，獲得熱烈回響，甚至吸引海外粉絲來台跨年。

蔣萬安進一步指出，明年1月2日，韓國人氣女團BABYMONSTER將在台北小巨蛋開唱，市府同樣規劃一系列城市應援措施，涵蓋觀光景點、打卡熱點、限定捷運列車塗裝、貓空纜車車廂，以及小巨蛋周邊應援設計。

他也預告，明年包括金唱片、TWICE等多場大型演唱會將在台北大巨蛋陸續登場，期許各局處持續貼近粉絲需求，透過跨局處合作，為市民與來訪旅客打造更具吸引力的城市體驗。

