跨年少了大S！小S為台北101煙火宣傳片獻聲 賈永婕：讓你看見「明天會更好」

台北101昨(3)日公開跨年煙火宣傳影片，台北101董事長賈永婕特別找來好友小S（徐熙娣）擔任影片旁白，賈永婕也在臉書感性表示，今年跨年少了大S（徐熙媛），但小S彷彿能聽見在天上的大S向她說「煙火還是要一起看啊，新的一年我們照樣一起迎接。」賈永婕也喊話「今年跨年，讓我們抬頭看同一片煙火。心中想念思念的人，緊緊擁抱身邊的人。珍惜每一刻。」

台北101今年以「SPARK 101」揭開歲末序幕，打造橫跨聖誕節、跨年至農曆新年的雙跨年節慶盛典，並在昨日公開最新品牌影片《Together, As Always 因為有你》，特別請來小S擔任旁白驚喜獻聲，為影片注入真摯情感。

賈永婕在臉書上分享，小S在影片中仍不改幽默，提到「我是要看澎湃的煙火，如果只有煙的話，我會要求在立法院質詢你，OK？」而小S一家每年都在跨年夜看101煙火，但在今年少了一個最重要的人，小S向她說，她彷彿能聽見在天上的大S輕輕地喊話「煙火還是要一起看啊，新的一年我們照樣一起迎接。」

賈永婕說，特別請小S獻聲，就是讓她替台北101說，也替自己說「請好好珍惜你身邊的人，珍惜你們一起完成的每一個儀式感。」賈永婕認為，那些日常裡的習慣、每年的固定動作、那些以為理所當然的陪伴，其實就是我們能握住最溫柔、最美好的幸福。「我們希望你能感覺到你不是一個人。這座城市在陪你，我們在陪你。」

賈永婕也喊話，今年跨年，讓我們抬頭看同一片煙火。心中想念思念的人，緊緊擁抱身邊的人。珍惜每一刻。「我也聽到大S說：『永婕，我會看煙火，你要給我好好放喔！賈董加油』不管你在哪裡都要記得一起看101的跨年煙火！」

